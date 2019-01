Per la Cia a rischio ortaggi e agrumi per le gelate nelle province di Taranto e Brindisi

Colpita da un razzo al petto a Capodanno : denunciato un carabiniere Per lesioni gravi : Sarebbe stato un carabiniere a provocare il ferimento di Antonella Tuosto, 36enne Colpita da un razzo lo scorso Capodanno . L'uomo, un militare di 46 anni, è stato denunciato per lesioni gravi. Stava ...

La società di Beyoncé è stata denunciata da una non vedente Per l’inaccessibilità del sito ufficiale : La società di Beyoncé è stata denunciata da Mary Conner, una non vedente, per aver violato l'Americans With Disabilities Act con il sito ufficiale dell'artista di If I were a boy. Il sito Beyonce.com, infatti, risulta non conforme alla navigazione da parte dell'utenza con patologie alla vista, secondo quanto riportato dal reclamo presentato dall'avvocato Dan Shaked contro la Parkwood Entertainment. L'Americans With Disabilities Act entrò in ...

Giochi su cartuccia Per PlayStation 5 e Xbox Scarlett? : La nuova generazione potrebbe accogliere l'utilizzo di cartucce, riporta Gaming Bolt.Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore di Hellpoint, PlayStation 5 e Xbox Scarlett non abbandoneranno mai il supporto fisico per i videoGiochi nonostante la rete diverrà sempre di più il canale principale mediante il quale si giocherà e si comprerà. La soluzione dunque potrebbe essere il supporto su cartuccia, un po' come vediamo fare su Nintendo ...

Milan - una minaccia Per Donnarumma : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport , il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il Milan potrebbe valutare di cedere il suo portiere per 40 milioni di euro, in modo tale da generare una ricca plusvalenza. Nel caso si ...

Trump ha minacciato che lo “shutdown” del governo federale potrebbe prolungarsi Per «mesi o anni» : Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che lo shutdown del governo federale – cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali – in corso da circa due settimane potrebbe prolungarsi per «mesi o anni». Lo ha detto durante una

Lo psichiatra : «I social sono Per le Persone frustrate. Facebook andrebbe chiuso» : ... i sintomi: ecco cosa succede al corpo se non usi Facebook e Whatsapp per una settimana Secondo il professor Andreoli, la solitudine è la via maestra per cercare se stessi, in un mondo in cui però l'...

Maltempo Umbria : temPerature sotto zero nella notte - -12°C a Cascia : Freddo intenso in Umbria, con la colonnina di mercurio scesa, anche la scorsa notte, sotto lo zero. Secondo le rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile, Cascia è stata la località fredda con -12°C. A Forca Canapine si sono registrati -9,8°C, a Norcia -8,4°C, sul monte Cucco -8,9°C. A Perugia rilevati -2,8°C, a Terni -2,7°C, a Foligno -6,7°C, Spoleto -4,7°C, Citta’ di Castello -7,2°C, Gubbio -7,2°C, Orvieto ...

Benatia vorrebbe lasciare la Juve a gennaio - ma Per Allegri è una follia (RUMORS) : In questo periodo la maggior parte dei giocatori della Juventus stanno trascorrendo le vacanze invernali in luoghi caldi per rilassarsi con le famiglie. Medhi Benatia che ha scelto Dubai, ieri ha festeggiato il compleanno del figlio Kays. Alla festa erano presenti Miralem Pjanic con il figlio Edin e Cristiano Ronaldo Junior. Il marocchino era felice in famiglia, ma se pensa alla sua vita lavorativa si sente poco apprezzato per l’esiguo spazio di ...

Quando il volo in parapendio si trasforma in incubo : sta Per lanciarsi dalla rupe ma viene sorpreso da un vortice di sabbia : Un uomo stava per lanciarsi con il parapendio da una rupe vicino a Tamworth, in Australia, Quando un vortice di sabbia lo ha sorpreso. La moglie ha ripreso la scena, spaventosa, col telefono e nel video, pubblicato su Youtube, si può sentire tutta la sua preoccupazione. L’uomo, fortunatamente, era – ed è – un esperto pilota: ha aspettato che il vortice si esaurisse, ha ripreso il controllo del mezzo e si è fatto il suo volo di ...

L’associazione dei presidi del Lazio ha ipotizzato che a Roma alcune scuole dovranno rimanere chiuse Per i troppi rifiuti : Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell’associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l’associazione ipotizza che l’eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi

Inter-Milan Per Milinkovic : 'A gennaio non lascia la Lazio' : Intanto Kezman , agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport : 'Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate ...

Il modo migliore Per bruciare i grassi? È più semplice del previsto : InizioFate lavorare il cuore, con un allenamento a intervalliSollecitate i muscoliSollecitate i muscoli delle braccia e delle spalle, lavorando con un elasticoCombinate l'allenamento della settimana in un allenamento masterAndate a fare una bella passeggiata, se possibile, in coppia con un’amicaSta a voi sceglierePranzi e cene dai parenti, tour gastronomici nella baite di montagna, apertitivi e merende a suon di panettoni e pandoro: ...

Moda : Guffanti Concept lancia progetto Per mercato europeo e apre a Bari : Roma, 4 gen. (Labitalia) - Un progetto commerciale per il mercato europeo che vedrà nel corso del [...]

Trento. A caccia di idee Per i piani giovani di zona fino al 27 gennaio : È stata prorogata alle 24 del prossimo 27 gennaio la scadenza di presentazione dei progetti per i piani giovani di