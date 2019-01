Pensioni | cinque milioni aspirano ai 780 euro ma li avrà solo il 5 per cento

Pensioni : Q100 - aumenta l'età di cinque mesi e si rischia il rinvio della misura : Ancora problemi per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100. Nonostante il Parlamento abbia approvato la nuova Legge di Stabilità che contiene le misure in materia previdenziale, infatti, il Governo Conte non ha ancora emanato i decreti che dovranno dare efficacia agli interventi più attesi dagli italiano ovvero, pensione anticipata e reddito di cittadinanza. Ancora nessun decreto approvato, si rischia un rinvio Intanto, a partire dal ...

Pensioni - reditto - ecotassa : è scontro fra Lega e cinquestelle : Stasera nuovo vertice Conte, Di Maio, Salvini e Tria per sciogliere i nodi e apportare correzioni alla legge di bilancio per evitare la procedura d'infrazione -

Pensioni d'oro : i tagli saranno dal 10% al 40% per cinque anni : La Manovra economica, approvata dalla Camera dei Deputati, dovrà passare ora al vaglio dell'aula del Senato. Nel frattempo, si susseguono le notizie circa i nuovi emendamenti introdotti e che dovrebbero trovare conferma durante la discussione a Palazzo Madama. Nello specifico, sul tema delle Pensioni d'oro, caro al M5S, il capogruppo dei senatori pentastellati, Stefano Patuanelli, ne avrebbe presentato uno per rendere operativi i tagli alle ...

Pensioni d’oro : ecco i tagli dal 10 al 40% in cinque scaglioni : cinque scaglioni: il primo a 90mila euro lordi annui e l'ultimo a 500mila. E altrettante penalizzazioni: dal 10% al 40%. È la fisionomia definitiva del contributo di solidarietà sulle Pensioni elevate, cosiddette d'oro, prevista da un emendamento alla manovra presentato dal M5s, primo firmatario Patuanelli, che è stato depositato in commissione Bilancio al Senato...

Pensioni con 5 - 15 e 20 anni di contributi : nel 2019 ci vogliono cinque mesi in più : Stop all’aspettativa di vita dal 2019, questo uno degli argomenti caldi del dossier previdenziale su cui lavora il governo Conte. Insieme a quota 100 e opzione donna, probabilmente lo stop al particolare meccanismo che lega le Pensioni alla vita media degli italiani sarà la novità più importante in materia Pensionistica. Nel 2019, come confermato da uno degli ultimi decreti del governo Gentiloni, le Pensioni si allontaneranno di 5 mesi. Questo ...