Pedofilia : dal 7 processo vescovo Lione : ... alla vigilia della riunione che si terrà a febbraio in Vaticano tra il Papa e i presidenti di tutte le conferenze episcopali del mondo, per decidere le misure da prendere congiuntamente contro ...

Vaticano - Pell "congedato" dal Consiglio dei cardinali. Dall'Australia : condannato per Pedofilia : Il porporato australiano si è sempre dichiarato innocente ma il tribunale di Melbourne lo avrebbe riconosciuto colpevole di abusi sui minori. Intanto non fa più parte del C9

Vaticano - il Papa rimuove dal Consiglio due cardinali accusati di Pedofilia : Papa Francesco ha rimosso dal suo circolo due stretti consiglieri coinvolti nello scandalo degli abusi sessuali. Uno è George Pell, 77 anni, fra i maggiori prelati della Chiesa australiana: non ...