Ottavo sabato di protesta in Francia | Gilet gialli sfondano con scavatrice gli uffici del

A Parigi ci sono stati nuovi scontri tra polizia e gilet gialli - nell’ Ottavo sabato di proteste : A Parigi e in altre città della Francia è in corso l’ottavo sabato di proteste del movimento dei gilet gialli . A Parigi centinaia di manifestanti hanno provato ad arrivare fino all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese. Le Monde

Gilet gialli - Ottavo sabato di proteste : ANSA, - ROMA, 5 GEN - I Gilet gialli sono scesi in piazza per quello che chiamano l''atto VIII', ovvero l'ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi, tra cui Parigi, dove tra le 5 e le ...