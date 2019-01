Ottavo sabato di ' gilet gialli' | scontri a Parigi

Ottavo sabato di protesta in Francia - Gilet gialli sfondano con scavatrice gli uffici del governo : “Macron - dimettiti” : Un gruppo di 15 persone, alcune con indosso i Gilet gialli , hanno sfondato con una scavatrice la porta del ministero dei Rapporti con il parlamento dove ha sede l' uffici o del portavoce del governo . Benjamin Griveaux, portavoce dell'esecutivo, e alcuni suoi collaboratori sono stati evacuati dalle forze di sicurezza. "Hanno sfondato la porta del ministero dei Rapporti con il Parlamento utilizzando una scavatrice ", ha riferito un testimone citato ...

A Parigi ci sono stati nuovi scontri tra polizia e gilet gialli - nell’ Ottavo sabato di proteste : A Parigi e in altre città della Francia è in corso l’ottavo sabato di proteste del movimento dei gilet gialli . A Parigi centinaia di manifestanti hanno provato ad arrivare fino all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese. Le Monde

Gilet gialli - Ottavo sabato di proteste : ANSA, - ROMA, 5 GEN - I Gilet gialli sono scesi in piazza per quello che chiamano l''atto VIII', ovvero l'ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi, tra cui Parigi, dove tra le 5 e le ...