Oroscopo gennaio 2019 | ottimo mese per il segno del Sagittario

Oroscopo 7 gennaio : cambiamenti per Toro - Vergine determinata : La seconda settimana di gennaio sta per iniziare ed alcuni segni zodiacali come Bilancia e Scorpione sono alle prese con molti progetti da portare avanti per tutto l'anno. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per lunedì 7 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: la nuova settimana inizierà in maniera un po' stressante per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. Potreste accusare anche problemi fisici a causa del forte stress emotivo. ...

Oroscopo dal 7 al 13 gennaio : post Epifania favoloso per Ariete e Cancro : Una nuova settimana sta bussando alle porte dei nativi di tutti e dodici segni dello Zodiaco. Scopriamo quali novità ci porteranno le stelle e i pianeti per il periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 gennaio. Astrologia e Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: partenza alla grande dopo le feste. Grande voglia di vivere e compiere desideri che erano da qualche tempo nel cassetto. Cautela in amore. Toro: è tempo di essere più riflessivi e di tenere ...

Previsioni Oroscopo domani di Paolo Fox - domenica 6 gennaio : oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: Previsioni domani di Paolo Fox L’Epifania che tutte le feste porta via, ma non di certo l’oroscopo che puntuale viene servito a tutti gli appassionati di astrologia ricordando sempre il motto “Non credete, ma verificate”. Partiamo quindi dai primi tre segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox con l’oroscopo di domani, 6 gennaio. Ariete: sarà un anno molto interessante, per ora ...

Oroscopo del 22 gennaio : per il Sagittario magnifiche opportunità : Nel prossimo martedì 22 gennaio troveremo Plutone, Mercurio e Saturno in Capricorno. La Luna va in Leone ed il Sole in Acquario. Giove e Venere invece entrano nel Sagittario. L'Ariete ospita Marte ed il retrogrado Urano; Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Gemelli super Ariete: estroversi ma pasticcioni. I contrastanti influssi di Sole e Luna renderanno indaffarati i nativi del segno ma con poca lucidità al ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi 5 gennaio : un bel week end per i Pesci - e gli altri segni? : Paolo Fox Oroscopo, Previsioni del 5 gennaio: Scorpione slanci emotivi, Acquario a volte troppo folle ma pronto a decidere, gli altri segni?

Oroscopo del 21 gennaio : Leone con una marcia in più : In questo lunedì 21 gennaio 2019 troviamo Plutone, Mercurio e Saturno in Capricorno. Il Sole in Acquario e La Luna in Leone. Giove e Venere in Sagittario. Urano e Marte in Ariete. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Cancro nervoso Ariete: lunedì effervescente e ricco di buone prospettive lavorative che sarà bene sfruttare appieno vista l'avarizia planetaria del resto della settimana. Serata passionale. Toro: storditi e ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio : Acquario il migliore - Pesci il peggiore : In questi 7 giorni, dal 21 al 27 gennaio 2019, troviamo Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Plutone, Mercurio (sino al 23) e Saturno nel segno di Capricorno. Nettuno in Pesci. La Luna danzerà dai gradi del Leone sino allo Scorpione nel week-end. Il Sole e Mercurio (dal 24) in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa. Di seguito le previsioni di tutti i segni. Ariete disorganizzato Ariete: la settimana comincerà in maniera energica e ...

Oroscopo Branko della settimana : previsioni dal 7 all’11 gennaio : Branko Oroscopo settimanale: previsioni delle stelle dei prossimi giorni, segno per segno Anche oggi sveliamo piccole indicazioni generali sulle previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima di Branko, tratte dall’ultimo libro dell’astrologo, dal titolo Branko 2019 – Calendario Astrologico, da settimane in vendita in tutte le librerie, nel quale il re delle stelle svela molto dettagliatamente, mese per mese, le sue ...

Oroscopo del giorno 7 gennaio : lunedì la Luna favorisce gli acquariolini - bilancini top : L'Oroscopo del giorno 7 gennaio 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminente inizio settimana. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che si, pertanto occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sestina sotto analisi in questo contesto. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli ...

Oroscopo Paolo Fox del 5 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : Zodiaco Paolo Fox: le previsioni dell’Oroscopo di oggi, sabato 5 gennaio 2019 Primo sabato di gennaio oggi senza le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox in tv: il re delle stelle, infatti, il sabato non appare su Rai2, ma ha comunque già rivelato, per oggi, le sue previsioni dell’Oroscopo del giorno sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, dove ha parlato dettagliatamente della situazione astrologica di ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni : Scorpione slanci emotivi - gli altri segni? - oggi 5 gennaio - : Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 gennaio 2019: Scorpione slanci emotivi, Acquario a volte troppo folle ma pronto a decidere, gli altri segni zodiacali?

Oroscopo domani 6 gennaio : Epifania di relax per Sagittario e Leone : L’Oroscopo del 6 gennaio 2019, giorno dell’Epifania, prevede tante novità e sorprese per molti dei segni zodiacali. Per Ariete e Cancro sarà una domenica ricca di cose da fare ma anche di scelte, per Vergine e Pesci ci saranno incontri fortunati mentre per gli altri segni non mancheranno ore di relax, ultime abbuffate, spese e malumori. Vediamo cosa riservano gli astri per la giornata di domani. Scelte per Ariete Le previsioni astrologiche per ...

Oroscopo 5 gennaio : Vergine in calo nel lavoro : Nuovo fine settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo quali novità porteranno a tutti i segni stelle e pianeti in questa nuova giornata. Arriva l'Oroscopo del 5 gennaio 2019. Ariete: in amore giornata di riflessione, ricordiamo che tra oggi e domani qualcuno potrebbe avere dei momenti di stress. Nel lavoro non è un momento favorevole, le nuove opportunità nel complesso sono da cogliere al volo. Forza per il ...

L'Oroscopo - previsioni del fine settimana 5 e 6 gennaio : recupero per la Bilancia : Il primo weekend del 2019 sta per avere inizio. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda le giornate di sabato 5 e domenica 6 gennaio. Di seguito amore, lavoro e salute segno per segno. Ariete: con la luna favorevole la situazione migliora in campo sentimentale, non rimandate discussioni. Domenica, potrebbe esserci un calo fisico....Continua a leggere