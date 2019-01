Oroscopo del 22 gennaio | per il Sagittario magnifiche opportunità

Oroscopo del 21 gennaio : Leone con una marcia in più : In questo lunedì 21 gennaio 2019 troviamo Plutone, Mercurio e Saturno in Capricorno. Il Sole in Acquario e La Luna in Leone. Giove e Venere in Sagittario. Urano e Marte in Ariete. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Cancro nervoso Ariete: lunedì effervescente e ricco di buone prospettive lavorative che sarà bene sfruttare appieno vista l'avarizia planetaria del resto della settimana. Serata passionale. Toro: storditi e ...

Oroscopo Branko della settimana : previsioni dal 7 all’11 gennaio : Branko Oroscopo settimanale: previsioni delle stelle dei prossimi giorni, segno per segno Anche oggi sveliamo piccole indicazioni generali sulle previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima di Branko, tratte dall’ultimo libro dell’astrologo, dal titolo Branko 2019 – Calendario Astrologico, da settimane in vendita in tutte le librerie, nel quale il re delle stelle svela molto dettagliatamente, mese per mese, le sue ...

Oroscopo del giorno 7 gennaio : lunedì la Luna favorisce gli acquariolini - bilancini top : L'Oroscopo del giorno 7 gennaio 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminente inizio settimana. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che si, pertanto occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sestina sotto analisi in questo contesto. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli ...

Oroscopo Paolo Fox del 5 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : Zodiaco Paolo Fox: le previsioni dell’Oroscopo di oggi, sabato 5 gennaio 2019 Primo sabato di gennaio oggi senza le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox in tv: il re delle stelle, infatti, il sabato non appare su Rai2, ma ha comunque già rivelato, per oggi, le sue previsioni dell’Oroscopo del giorno sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, dove ha parlato dettagliatamente della situazione astrologica di ...

Oroscopo settimana prossima Paolo Fox : le previsioni dell’amore : Paolo Fox, Oroscopo della settimana 7-11 gennaio: previsioni dell’amore, segno per segno Mancano solo tre giorni all’inizio della nuova settimana e le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox le ha già anticipate, come sempre, sull’ultimo numero di DiPiùTv, in attesa del seguitissimo spazio dedicato all’astrologia che verrà trasmesso domenica durante la diretta di Mezzogiorno in Famiglia. Dalla nota rivista appena ...

L'Oroscopo - previsioni del fine settimana 5 e 6 gennaio : recupero per la Bilancia : Il primo weekend del 2019 sta per avere inizio. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda le giornate di sabato 5 e domenica 6 gennaio. Di seguito amore, lavoro e salute segno per segno. Ariete: con la luna favorevole la situazione migliora in campo sentimentale, non rimandate discussioni. Domenica, potrebbe esserci un calo fisico....Continua a leggere

Oroscopo weekend del 5 e 6 gennaio : Befana 'frizzante' per Toro e Pesci : L'Oroscopo del weekend del 5 e 6 gennaio ha in serbo novità interessanti per molti segni. Se Ariete e Scorpione dovranno vedersela con dei partner pressanti e con qualche nervosismo passeggero, Bilancia e Sagittario trascorreranno un fine settimana all'insegna del divertimento e della leggerezza celebrando la Befana. Bene l'amore per Toro e Pesci, mentre l'energia abbandonerà Gemelli e Leone....Continua a leggere

Paolo Fox - Oroscopo domani : le previsioni del 5 gennaio : oroscopo Paolo Fox di domani, previsioni segni di Fuoco Per sapere se le stelle domani sorrideranno o offriranno un volto plumbeo basta seguire l’oroscopo di domani di Paolo Fox con le previsioni segno per segno partendo dai segni appartenenti all’elemento del Fuoco. Ariete: piano piano le cose stanno volgendo per il verso giusto. Le nubi si stanno diradando e presto potranno vivere appieno delle felici soddisfazioni lavorative. ...

Oroscopo di Branko - i segni fortunati del 2019 : Il 2019 è iniziato, per alcuni alla grande, per altri un po’ meno. Ma come andrà in generale? Sarà un anno buono o no? Ci regalerà gioie o dolori? Dipende dal segno zodiacale. La verità ce la spiega il celebre astrologo Branko che svela quali saranno i segni più fortunati del 2019. Ariete. Per il segno dell’Ariete si prospettano dei mesi remunerativi. Alcuni, infatti, avranno dei guadagni superiori alle aspettative e potranno godersi una ...

Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019 : Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019 Oroscopo del giorno Ariete Tutti si congratuleranno con te per un lavoro ben fatto e sentirai il sostegno dei tuoi colleghi ...

Oroscopo Paolo Fox del weekend e di oggi : le stelle del 4 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo del giorno e del weekend: previsioni 4 gennaio 2019 oggi Paolo Fox con l’Oroscopo del weekend darà i voti ai dodici segni zodiacali durante la trasmissione I Fatti Vostri. Prima di scoprire quali saranno i segni più fortunati, andiamo a vedere in breve la situazione astrologica di oggi con alcune previsioni che l’astrologo ha dato in anteprima. L’Ariete dovrà cercare soluzioni alternative mentre i Gemelli ...

Oroscopo del 4 gennaio : Ariete e Bilancia bene in amore : Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni del 4 gennaio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Leggiamo le previsioni del giorno per capire quali saranno le novità in arrivo. Ariete: in amore questa sarà una giornata di grande forza, la Luna è favorevole e vi aiuta ad ottenere tutto quello che volete. Attenzione alle discussioni che potrebbero ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio : la classifica della settimana sorride all'Ariete : L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la seconda settimana del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della prima metà dello zodiaco. Ansiosi di scoprire la classifica con i voti e le stelline giornaliere? Mettiamo immediatamente in evidenza i ...

Oroscopo cinese : gennaio sarà un mese radioso per il segno zodiacale del cane : L'Oroscopo cinese associa un determinato tipo di animale ai dodici segni zodiacali. Secondo il calendario lunare cinese l'anno inizia il 5 febbraio, data in cui ricade il Capodanno cinese. Prima di questa data, gennaio 2019 quindi è rappresentato dal cane, animale fedele e allegro. Le previsioni astrologiche cinesi dedicate ai nati in questo mese sono molto affascinanti poiché intrise di tradizioni antiche e ammalianti. Viene da chiederci dunque ...