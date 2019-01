Olimpia | James | La polizia mi ha fermato pistola in mano

Olimpia Milano - Mike James tuona : “io vittima di discriminazione razziale da parte della Polizia” : Olimpia Milano, Mike James tuona contro il comportamento della polizia nei confronti suoi e di alcuni amici: accuse di razzismo “Io e miei amici siamo stati vittime di discriminazione razziale da parte della Polizia. Succede anche in Europa…”. E’ l’accusa del giocatore di basket dell’Armani Milano, Mike James. “La Polizia ha fermato me e due miei amici in mezzo a 50 persone che stavano camminando. ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : James e compagni avanti 40-47 all’intervallo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Kalinic risponde a James e Milano perde ancora. Vince il Fernarbahce 92-85 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 63-71 a fine terzo quarto - 19 di James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

Eurolega - l’Olimpia Milano espugna Istanbul : James e Micov distruggono il Darussafaka : Eurolega, l’Olimpia Milano ha espugnato il parquet del Darussafaka di Istanbul continuando la bella cavalcata in classifica Eurolega, l’Olimpia Milano era impegnata in questo pomeriggio sull’ostico parquet del Darussafaka di Istanbul, reduce da una batosta nella scorsa settimana. Compito dunque complicato per la squadra di Pianigiani, svolto al meglio con una vittoria al fulmicotone in una gara punto a punto gestita in ...

Risultati Serie A Basket 6ª Giornata – Olimpia Milano implacabile : Mike James stende Reggio Emilia : L’Olimpia Milano trova il sesto successo in altrettante partite di campionato: i ragazzi di coach Pianigiani supera Reggio Emilia 100-75 Continuano a viaggiare appaiate Venezia e Milano, entrambe in testa al campionato di Serie A, con 12 punti raccolti in 6 partite. Al successo di ieri dei veneti, vittoriosi a Sassari, ha risposto nel pomeriggio di oggi l’Olimpia Milano, superando 100-75 Reggio Emilia. Fra le file dei campioni in carica si ...

Eurolega - tripla di James al fotofinish : l'Olimpia Milano supera l'Efes 81-80 : Mike James fa rima con vittoria per l'AX Milano. Contro il Khimki aveva messo dentro tre liberi, stasera trova la tripla del sorpasso ad un secondo dalla fine dopo aver tirato 3/19 dal campo fino a ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte l'Efes Istanbul 81-80 - decide Mike James : Olimpia Milano-Efes Istanbul 81-80, la cronaca Pianigiani sceglie la sostanza e l'esperienza di Cinciarini in quintetto, per sgravare James dai compiti di playmaking e dare più solidità in difesa. L'...

Basket - Eurolega 2019 : PAZZA Olimpia Milano! James firma la tripla della vittoria sulla sirena - Efes battuto! : E’ un’altra partita da brivido al Forum di Assago, ed ancora una volta l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano riesce a venirne fuori da vincitrice: l’Anadolu Efes Istanbul si deve arrendere per 81-80 dopo aver giocato una gran partita di rimonta continua. Il canestro della vittoria è di Mike James, che realizza un tiro da tre fuori equilibrio e, più in generale, fuori da qualsiasi manuale del Basket, a un secondo dalla ...

Basket - Eurolega 2019 : PAZZA Olimpia Milano! James firma la tripla della vittoria sulla sirena - Efes battuto! : E’ un’altra partita da brivido al Forum di Assago, ed ancora una volta l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano riesce a venirne fuori da vincitrice: l’Anadolu Efes Istanbul si deve arrendere per 81-80 dopo aver giocato una gran partita di rimonta continua. Il canestro della vittoria è di Mike James, che realizza un tiro da tre fuori equilibrio e, più in generale, fuori da qualsiasi manuale del Basket, a un secondo dalla ...