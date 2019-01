Nuova BMW F850 GS, una Maxi Enduro in formato ridotto

laragnatelanews

(Di sabato 5 gennaio 2019)BMW Motorrad ha da poco presentato laGS. Una moto tuttache non ha nulla in comune con la precedente versione se non l’idea del motore bicilindrico parallelo.Nuove le sospensioni che hanno dimensioni ed escursioni maggiori. Hanno unastruttura in acciaio per una maggiore robustezza e precisione di guida.anche la forcella telescopica a steli rovesciati in alluminio “Showa” da 43 mm con escursione di 204 mm, con pneumatici all’anteriore da 21” cn pneumatico da 90/90 e dietro troviamo una sospensione a braccio oscillante bilaterale in alluminio, precarico e smorzamento in estensione regolabile (opzione Dynamic ESA), il pneumatico è da 17” e 150/70.L’impianto frenante è affidato a due dischi all’anteriore da 305 mm a due pistoncini. Dietro c’è un disco singolo da 265 mm azionato ...