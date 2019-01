Nomination Golden Globes 2019 | pronostici per le serie tv | chi dovrebbe vincere e chi

Golden Globe 2019 Nomination : film - serie tv e attori candidati : Golden Globe 2019 nomination. Sono state annunciate le nomination per i Golden Globe 2018. TUTTO SUI #GoldenGlobe La cerimonia che premia film, serie tv e attori dell’anno si terrà il 6 gennaio al Beverly Hilton a Beverly Hills, California. Come al solito i premi anticipano gli Oscar anche a livello di pronostici per chi si aggiudicherà l’Academy Award. Ecco di seguito tutti i candidati ai Golden Globe ...

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le Nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Golden Globe 2019 - tutti film in Nomination : Inizia il periodo dei premi di “peso”. Si parte con le nomination della 76^ edizione dei Golden Globe, assegnati dalla stampa estera a Hollywood. Come di consueto sono presi in esame sia le opere cinematografiche che televisive, suddivise per genere (drammatico – musical-commedia). Ci si aspettava l’exploit di A Star is Born con Lady Gaga che si accaparra non solo la nomination per la miglior canzone, ma anche per la best actress in un ruolo ...

Golden Globe 2019 : svelate tutte le Nomination : I Golden Globe 2019 stanno arrivando, la cerimonia si terrà il 6 gennaio a Beverly Hills (in Italia sarà già il 7 gennaio) e assegnerà i premi ai migliori film, serie tv, registi, attori, sceneggiature e canzoni per l’anno 2018. I presentatori della serata saranno Sandra Oh e Andy Samberg. I premi come al solito sono divisi in base al genere del film o della serie tv e a votare saranno poco meno di cento giurati. I Golden Globe per quanto ...

Golden Globes 2019 - le Nomination : film - interpreti e canzoni. Da Vice a Bohemian Rhapsody : Sei nomination per Vice, cinque per È nata una stella, Green book e The Favourite. Ma c’è anche spazio, di traverso, per Roma di Cuaron (tre nomination) e per un bel blocco di opere che rispondono da lontano agli echi del fu #Oscarsowhite. Questo il risultato delle nomination dei Golden Globes 2019, annunciati poche ore fa e votati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera (Hollywood Foreign Press Association). È Vice, il ...

Golden Globe 2019 - le Nomination della tv le vince American Crime Story (The Assassination of Gianni Versace) : Il bello delle nomination televisive ai Golden Globe è che, dato il moto ondivago delle stagioni, sono una continua sorpresa. I titoli molto popolari, quelli a cui siamo un po’ tutti affezionati, vanno e vengono a causa dei tempi di lavorazione o perché non tutte le stagioni sono ugualmente buone, così spunta sempre qualche new entry che a suo modo si divide con loro il nostro ‘amore’. In questo senso le candidature al globo ...

Golden Globe 2019 - le Nomination : Come sempre, a poco più di un mese dalla cerimonia di premiazione l'Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nomination ai prossimi Golden Globe, che saranno consegnati il 6 gennaio 2019 con una diretta in onda, negli Stati Uniti, sulla Nbc, presentata da Sandra Oh e da Andy Samberg.A guidare la lista delle serie tv più nominate (sono state tenute in considerazione quelle andate in onda da gennaio a dicembre) c'è American ...

Golden Globe 2019 : da «A Star Is Born» a «Roma» - ecco le Nomination : A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo L’annuncio avviene in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dei Golden Globe. I giornalisti ascoltano le nomination con grande compostezza, tradendo un gridolino qua e là al nome di Lady Gaga, che potrebbe essere ...