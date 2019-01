No alla disobbedienza Vediamo all' opera la grande schifezza del Decreto Sicurezza

Decreto Sicurezza - Palermo verso la disobbedienza : Orlando si oppone alla legge : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando , con una nota inviata al capo area dell’ufficio anagrafe, ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure volute del cosiddetto “ Decreto Sicurezza ”, messo a punto dal vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, per quanto riguarda le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Ne dà notizia oggi il Giornale di Sicilia. L’articolo 13 delle ...

«Sì alla disobbedienza civica in nome di una cultura della solidarietà» : È stato approvato anche al Senato il decreto sicurezza che nei 40 articoli che lo compongono prevede, tra le tante, alcune voci che allarmano quanti, Ong e mondo della solidarietà in generale, si occupano di migranti. Così, ad esempio, il taglio dei fondi per l'accoglienza da 35 euro a 20 per migrante. Ne parliamo con don Virginio Colmegna , 73 anni, ...