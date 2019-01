Nel momento peggiore di Salvini Disastro sinistro | così hanno risolto al

NBA - Los Angeles Lakers - Rajon Rondo si ferma - ancora - Nel momento più delicato : Ma il nostro compito adesso è quello di far sapere al mondo che noi siamo gli L.A. Clippers, bisogna ricordare a tutti che ci sono due squadre a Los Angeles". Harrell prosegue: "Cercano di imporsi ...

"E' giunto il momento di dire basta all'odio Nel calcio" : ""È giunto il momento di dire basta per tutto quello che succede negli stadi. I cori razzisti e di discriminazione, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con allenatori o con giocatori". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti interviene così sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. "La mia posizione è di condanna senza se e senza ma, però bisogna stare attenti a non penalizzare ...

Anche HONOR - con YOYO - entra Nel mercato degli speaker intelligenti. Ma (al momento) solo in Cina : HONOR YOYO integra un altoparlante da 3 watt di potenza con un cono riflettente a 360 gradi e l'algoritmo Huawei Histen che ne incrementa la qualità audio L'articolo Anche HONOR, con YOYO, entra nel mercato degli speaker intelligenti. Ma (al momento) solo in Cina proviene da TuttoAndroid.

Salute - esperto : “Una manovra anti-soffocamento fatta male - o Nel momento sbagliato - può uccidere” : Dopo il caso di Matilde, 5 anni, uccisa da un würstel andato di traverso, Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù mette in guardia sulle manovre anti-soffocamento: se fatte male, o nel momento sbagliato, possono trasformarsi da intervento salvavita a pratica dannosa e potenzialmente fatale. “La piccola è stata purtroppo molto sfortunata, anche perché normalmente l’età più critica ...

Lazio - Inzaghi : “Non è un momento felice - ma si può finire Nelle zone alte” : Intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel nel corso della festa di Natale dei capitolini, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato delle prospettive della formazione biancoceleste: “Non è un momento particolarmente felice, sono successe delle cose che potrebbero capitare in una carriera intera. A noi sono accadute in una settimana. Parlo del gol all’ultimo […] L'articolo Lazio, Inzaghi: “Non è un momento ...

Genova - ToniNelli : Affidamento lavori momento importante per Paese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La famiglia di Antonio Megalizzi si chiude Nel massimo riserbo : “E’ un momento difficile - le sue condizioni sono stazionarie” : “A seguito delle continue notizie, spesso imprecise o errate, riguardanti le condizioni di salute di Antonio Megalizzi, la famiglia chiede cortesemente ai media e ai giornalisti di astenersi dal contattarli per chiedere ulteriori informazioni o dare consigli, e di concedere la privacy che richiede un momento cosi’ difficile. Per consigli e pareri medici, limitarsi a contattare le autorità competenti. La situazione di Antonio è ...

Trump si è trovato con la cassa vuota proprio Nel momento più critico della sua presidenza : “Presto o tardi i nodi vengono al pettine”, dice un vecchio e saggio proverbio e Trump, che di soldi (non suoi) ne ha già spesi una montagna per “oliare” l’economia (anche se ormai non ce n’era più bisogno), si è trovato con la cassa vuota proprio nel momento più critico della sua presidenza, alla vigilia dell’inaugurazione della seconda metà del suo mandato che dovrà amministrare con un ramo del Congresso nel quale ha perso la maggioranza. Come ...

Gela - tradita dal fidanzato accoltella l’amica 17enne. Nel video il momento dell’aggressione in piazza : Si è costituita ai carabinieri la minorenne che due giorni fa ha ferito con una coltellata una coetanea di 17 anni a Gela per gelosia. La vittima è ancora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le due ragazze frequentano lo stesso corso per estetista.”Un gesto non istintivo ma premeditato“, così lo ha definito il sostituto della Procura minorile di Caltanissetta, Stefano Strino. La ragazza, secondo la ricostruzione ...

Come il turismo è diventato il settore del momento Nel tech : (Foto: Milos Bicanski/Getty Images) Il mondo dell’e-commerce è dominato da Amazon, quello da social network da Facebook (e le sue controllate), quello dello streaming da Netflix e quello del ride-sharing da Uber. Insomma, l’universo digitale – che fino a pochi anni era un territorio praticamente vergine – inizia a essere saturo. Ma sicCome nella Silicon Valley chi si ferma è perduto, i venture capitalist sono costantemente alla ricerca di ...

Shaqiri : 'Inter - sono arrivato Nel momento sbagliato. Ma potrei tornare...' : Xherdan Shaqiri , esterno offensivo del Liverpool , torna sui suoi anni all'Inter in un'Intervista a la Gazzetta dello Sport : 'sono stati mesi importanti e non potrei mai parlare male dei nerazzurri. Era un periodo dove c'erano tanti cambiamenti in corso, sia in campo che fuori. Arrivarono tanti giocatori nuovi e ne ...

Perché Nel momento del bacio la testa si inclina verso destra : Quella del bacio è una scenetta che – inconsapevolmente – si ripete il più delle volte nello stesso identico modo: le mani si stringono, gli occhi si chiudono e le labbra iniziano lentamente a calamitarsi tra loro. Già, ma da quale parte rispetto alla testa? La domanda può sembrare strana, ma chi nella propria vita è andato incontro a difficoltà di coordinamento naso-labbiali con la propria partner, magari con tanto di ...

Fernando Alonso sul suo futuro : “Correre Nella Nascar? Al momento non ci penso” : Fernando Alonso senza correre non riesce proprio a starci. Dopo aver lasciato ufficialmente il mondo della F1, il due volte campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo si è cimentato ieri, sul tracciato di Sakir (Bahrein), con la vettura del pilota della Nascar americana Jimmie Johnson mentre lo statunitense ha provato la McLaren del 2013. Uno scambio di “regali” che potrebbe lasciar presagire un possibile ...

Accadde oggi : Nel 2011 il rover Curiosity partì alla volta di Marte - era il più grande esploratore costruito fino a quel momento : Il rover Curiosity della NASA, il più grande esploratore e il più sofisticato robot mai costruito fino a quel momento, decollò nel pomeriggio del 26 novembre 2011 con destinazione Marte, dove aveva il compito di individuare eventuali forme di vita. Curiosity, dalle dimensioni pari ad una grande automobile e del peso di una tonnellata, era dotato di un raggio laser per la ricerca sulle rocce e un kit di strumenti per analizzare il loro contenuto; ...