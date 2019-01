Nathan Falco | insulti al figlio di Flavio Briatore ' È grasso' | la foto in surf scatena

Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta ... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisabetta Gregoraci rompe gli indugi : “Natale con Flavio Briatore per il bene di Nathan Falco” : Se la storia d'amore con ’imprenditore parmigiano Francesco Bettuzzi prosegue, come scritto ieri, Elisabetta Gregoraci passerà comunque le feste di Natale con l'ex Flavio Briatore , padre di suo figlio Nathal Falco.A confermarlo sulle pagine di Oggi la stessa showgirl, ad un anno dall'addio a Briatore dopo 11 anni di matrimonio.prosegui la lettura Elisabetta Gregoraci rompe gli indugi : “Natale con Flavio Briatore per il bene di Nathan Falco” ...

Elisabetta Gregoraci di nuovo single : Viaggio in Kenya con Flavio Briatore e Nathan Falco : Un riavvicinamento fra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore, anche perché lei ora sarebbe di nuovo single. L’imprenditore e la showgirl si erano lasciati proprio lo scorso anno di questo periodo poi Elisabetta, come riportato da Leggo.it, si è fidanzata con Francesco Bettuzzi, anche lui imprenditore e co fondatore della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial. La love story sarebbe finta, come testimonia la scomparsa ...