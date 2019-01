Nasa annulla visita negli Usa del capo dell’agenzia spaziale russa

meteoweb.eu

: Spazio: la NASA annulla visita del capo di Roscosmos - #Spazio: #annulla #visita #Roscosmos - zazoomnews : Spazio: la NASA annulla visita del capo di Roscosmos - #Spazio: #annulla #visita #Roscosmos - zazoomblog : Spazio: la NASA annulla visita del capo di Roscosmos - #Spazio: #annulla #visita #Roscosmos -

(Di sabato 5 gennaio 2019) L’agenziaRoskosmos ha chiesto ufficialmente spiegazioni alladopo che questa ha rinviato sine die la vistaStati Uniti del responsabile di Roskomosmos, l’ex vicepresidente russo Dmitri Rogozin. Rogozin, la cui vista era in programma per il prossimo febbraio, è inserito nell’elenco degli individui colpiti dalle sanzioni statunitensi per l’annessionedella Crimea; la Roskosmos ha sottolineato come il viaggio fosse stato organizzato “in accordo con un invito ricevuto in precedenza” da parte della“Ladi Dmitrij Rogozin avrebbe dovuto essere, soprattutto, una risposta alladel direttore dellaJim Bridenstine in Russia (avvenuta lo scorso ottobre). Speriamo che lariesca a risolvere tutti i problemi politici e che lasi svolgera’. Se lanon riuscira’ a gestire ...