Napoli | nel covo degli ultrà azzurri nuove minacce | ' Non finirà qui'

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...

Napoli - pistola utilizzata per le stese ritrovata nell'area archeologica di Forcella : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno ritrovato una pistola semiautomatica, marca Beretta calibro 9 parabellum, con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito da tre cartucce. L'...

Napoli - De Laurentiis si muove per giugno : nel mirino Kouamè e Lozano : Per due volte il Napoli recentemente ha chiuso il girone d'andata in testa alla classifica ma sul mercato di gennaio ha preferito mantenere un profilo basso per non toccare determinati equilibri. Ora ...

Indagato un ultrà del Napoli - è accusato di aver investito e ucciso Daniele Belardinelli : È stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli. ...

