Napoli | Milik e Maksimovic rinnoveranno sino al 2023

Milik tratta il rinnovo col Napoli : il punto : Milik si è ripreso il Napoli a suon di gol e tratta il rinnovo del contratto dal 2021 al 2023. Secondo il Corriere dello Sport , l'accordo non è ancora definitivo, c'è ancora qualcosa da limare, però la volontà reciproca è di continuare insieme: i prossimi contatti, diretti, andranno in scena al rientro dalle vacanze in ...

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Napoli-Bologna ha dimostrato che Milik è una garanzia : Prologo Malcuit in campo insieme al redivivo Verdi, Ghoulam ormai sempre più titolare, Maksimovic per Koulibaly e Mertens al fianco di Milik. Il Napoli riparte da questi giocatori, dal San Paolo e dal Bologna dopo le bufere milanesi. Ed ha un solo risultato possibile: la vittoria. Per mettersi alle spalle gli scontri tra tifoserie, per mettersi alle spalle – ma non troppo – i cori del Meazza. Napoli-Bologna è un punto e a capo, è un ...

Napoli-Bologna 3-2 Milik e Mertens risolvono il rebus rossoblù : NAPOLI - Nel giorno della solidarietà a Koulibaly, ricordato da compagni e tifosi, il San Paolo saluta il 2018 con una vittoria. Successo sofferto quello sul Bologna, ma che consolida il secondo posto ...

Milik e Mertens - il Napoli scopre il doppio centravanti e quanto si soffre senza Koulibaly : Un altro gol nel finale E alla fine ci pensa Dries Mertens. A due minuti dalla fine di una partita che il Napoli stava pareggiando 2-2, il belga ha voluto metterci il suo zampino e ha salvato Ancelotti e i suoi da venti giorni che sarebbero stati all’insegna di critiche incessanti. Venti giorni di saittella. All’88esimo, sul 2-2, dopo che il Bologna per ben due volte aveva pareggiato, e sempre con colpo di testa su calcio da fermo, ...

