Napoli | il Barcellona molla Pavard

Calciomercato Napoli - il Barcellona offre 120 milioni per Koulibaly : Koulibaly Barcellona – L’edizione odierna de “Il Mattino” di Napoli sparge un velo di ansia sui tifosi della squadra di De Laurentiis, il Barcellona è partito nuovamente all’assalto del forte centrale difensivo Kalidou Koulibaly. Koulibaly Barcellona, l’offerta Sempre secondo il quotidiano campano i blaugrana hanno presentato un’offerta davvero impossibile da rifiutare: 120 milioni di euro ...

Calciomercato - Todibo a un passo dal Barcellona : Juventus beffata - sul difensore del Tolosa c'era anche il Napoli : ... hanno fatto in modo che secondo diversi addetti ai lavori potesse essere paragonato al connazionale Raphael Varane , perno difensivo del Real Madrid e della Nazionale campione del mondo in carica. ...

Calciomercato Napoli - che concorrenza per Pavard : c'è anche il Barcellona : La scorsa estate Benjamin Pavard si è imposto ai Mondiali in Russia con la sua Francia, titolare della Nazionale campione del mondo di Didier Deschamps. Per lui tante grandi prestazioni e anche un fantastico gol segnato agli ottavi di finale contro l'Argentina. E a 23 anni, il difensore francese, cerca una nuova opportunità ...

Rabiot verso Barcellona : super offerte del PSG per Allan e del Napoli per Barella : Che, sempre secondo il Corriere dello Sport , a sua volta si butterebbe su Barella proponendo al Cagliari 20 milioni più Rog e Ounas.

Dalla visita a casa Juve al Barcellona e l'idea Napoli : tutti pazzi per de Ligt : Fisico, capacità difensive e visione di gioco: ha tutto Matthijs de Ligt per diventare uno dei migliori difensori al mondo . Non a caso, ad appena 19 anni, il centrale dell'Ajax ha attirato le attenzioni di tanti top club a livello europeo, Barcellona e Juventus su tutti,, che sono pronti a darsi battaglia la ...

Champions League - i risultati di oggi (28 novembre) : vincono Barcellona e Atletico - Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo : Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a ...

Tottenham-Inter 1-0 - colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...

Champions. L’Inter ferma il Barcellona - il Napoli frena il Psg : Serata di pareggi per le italiane in Champions. Barcellona qualificato, Inter a +3 sul Tottenham. La squadra di Ancelotti impone il

Champions League : Inter Barcellona 0-0 - Napoli PSG 1-1 LIVE : In campo Napoli PSG 1-1 e Inter Barcellona 0-0 LA CRONACA DA MILANO Napoli-Paris Saint-Germain 1-1 : al 17' del st, Buffon stende Callejon in area, dal dischetto Insigne realizza imparabilmente ...

Champions - Inter e Napoli : che chance con Barcellona e Psg! : Il bicchiere è mezzo pieno: oggi Inter e Napoli possono dare lo strappo decisivo al discorso qualificazione. La metà vuota, però, si può riempire dei fantasmi di Barcellona e Psg. Una doppia sfida di ...

Champions League 2018/19 : è la notte di Inter-Barcellona e Napoli-PSG - in diretta su Sky : Napoli-PSG La settimana di coppe europee torna con la quarta giornata della Uefa Champions League 2018/19. Iniziano, dunque, le partite di ritorno, a cominciare dagli impegni di Inter e Napoli, che ospitano rispettivamente il Barcellona e il PSG. I due match, insieme a tutti gli altri della serata, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 6 novembre 2018 La quarta giornata della fase a gironi di Champions League ...