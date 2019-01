Mourinho | importante offerta dal Benfica | la risposta dello Special One

calcioweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) Continua la ricerca ad un nuovo allenatore in casadopo l'esonero di Rui Vitoria, per il momento a squadra è affidata a Bruno Lage ed il presidente Luis Filipe Vieira nelle ultime ore ha tentato il grande colpo. Secondo quanto riporta l'edizione online del giornale sportivo portoghese 'Record' nel mirino è finito addirittura Josècon l'intenzione di un clamoroso ritorno dopo l'esperienza nel 2000-2001. Ma lo 'One' ha respinto la proposta in attesa di nuove importanti offerte. L'obiettivo dell'ex United è quello di sposare un progetto vincente dalla prossima stagione.