MotoGp – Marc Marquez celebra la ‘noche de reyes’ | lo spagnolo insieme ai Magi alla

MotoGp - è già guerra in casa Honda : il duro avvertimento di Marc Marquez a Jorge Lorenzo : Il pilota campione del mondo ha messo in guardia il nuovo compagno di squadra, sottolineando che non gli darà alcun consiglio Impossibile amarsi quando l’obiettivo è comune, a maggior ragione se si cerca di raggiungerlo con la stessa moto. Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno entrambi la Honda, ma resteranno comunque nemici, essendo entrambi a caccia del titolo mondiale. Nessun consiglio dunque da parte del campione del mondo nei ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGp - Marc Marquez su Lorenzo : “Non aveva senso mettere un veto. Se mi batte lo farà con la stessa arma” : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGp - cicatrice in vista ed elettrostimolatori in attività : Marc Marquez non si risparmia neanche di domenica [VIDEO] : Marquez non si risparmia neanche di domenica: dopo l’intervento alla spalla Marc sta seguendo il percorso riabilitativo alla perfezione Marc Marquez in questa domenica, che precede San Silvestro ed il capodanno, non riposa ma continua il percorso riabilitativo dopo l’intervento subito alla spalla lo scorso 4 dicembre. Il pilota spagnolo, a seguito dell’operazione, si sta sottoponendo a continue sedute di fisioterapia che ...

MotoGp - tutto pronto per l’inaugurazione della Casa Marco Simoncelli : il 20 gennaio l’apertura ufficiale : Nel giorno del compleanno di Marco Simoncelli verrà inaugurata la struttura in cui si ritroveranno famiglie che annoverano persone con gravi disabilità Il sogno sta per diventare realtà, il prossimo 20 gennaio infatti alle ore 11.30 verrà inaugurata la Casa Marco Simoncelli a Sant’Andrea in Besanigo, in provincia di Rimini. Un progetto curato e realizzato dalla Fondazione che porta il nome del pilota scomparso nel 2011 in Malesia, una ...

MotoGp - Dal 93 all'1 - Marquez cambia numero? Marc svela tutta la verità sulla folle idea della Repsol [FOTO] : Il cambio di numero di Marc dunque è solo una grande, anzi gigantesca, bufala! Ecco il tweet del sette volte campione del mondo:

MotoGp – Dal 93 all’1 - Marquez cambia numero? Marc svela tutta la verità sulla folle idea della Repsol [FOTO] : Marquez cambia numero? Il pilota ‘preso di mira’ dalla Repsol, ma lo spagnolo rivelala verità sui social: il tweet di Marc “Marc Marquez cambia numero“. Questa la notizia data dal profilo Twitter della Repsol solo qualche ora fa. Il pilota spagnolo nella prossima stagione, secondo il tweet della casa produttrice di gas e petrolio, sarebbe passato dal suo amato 93 all’1 (VEDI QUI), lasciando a bocca aperta i ...

MotoGp - Marc Marquez correrà col numero 1 nel 2019? Il Campione del Mondo dà l’annuncio ma… : Marc Marquez correrà con il numero 1 nel Mondiale MotoGP 2019? Lo spagnolo ha annunciato sui suoi profili social che nella prossima stagione usufruirà del numero riservato al Campione del Mondo ma potrebbe trattarsi di uno scherzo: oggi in Spagna, infatti, è il Dia de los Inocentes, l’equivalente del nostro Pesce d’Aprile. Staremo a vedere se il centauro della Honda rinuncerà davvero al suo 93 o se si tratta semplicemente di una ...

MotoGp - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Marc Marquez - 2° Valentino Rossi : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta primavere, desideroso di ...

MotoGp - Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : 'io alla Yamaha?' : Non cambio per ora, secondo molti avrei cambiato squadra l'anno scorso, ma sto bene dove sono adesso ', ha affermato con certezza il campione del mondo di MotoGp prima di augurare a tutti un felice ...

MotoGp – Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : “io alla Yamaha?” : Dal dolore alla spalla al tanto chiacchierato futuro in Yamaha: Marc Marquez risponde alle domande dei fan in una diretta Instagram Amici, fratelli e piccoli compagni a quattro zampe, Marc Marquez ha mostrato un po’ ai suoi fan come ha trascorso qualche ora della sua giornata, rispondendo alle loro domande in una diretta Instagram. Il sette volte campione del mondo sta recuperando dall’operazione alla spalla a cui si è dovuto ...

MotoGp – Buongiorno col sorriso per Marquez : Marc mostra la ferita alla spalla sui social [FOTO] : Il recupero di Marc Marquez prosegue nel modo giusto: lo spagnolo aggiorna i fan sui social dopo l’operazione alla spalla Tempo di recupero per Marc Marquez dopo l’operazione di qualche settimana fa alla spalla. Lo spagnolo ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla spalla che lo attanagliavano ormai da tempo, in particolar modo dai festeggiamenti per il titolo Mondiale conquistato dopo il ...