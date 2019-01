MotoGp | è già guerra in casa Honda | il duro avvertimento di Marc Marquez a Jorge Lorenzo

MotoGp Lorenzo : "Honda adatta a me e il team mi ha già impressionato" : A poco più di due mesi dal via del mondiale MotoGP lo spagnolo Jorge Lorenzo parla del suo approdo alla Honda Hrc, di cui ha provato la moto nei test di fine stagione fra Valencia e Jerez. Il 5 volte ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

MotoGp – Natale in famiglia per Valentino Rossi : il Dottore festeggia con i parenti ed i suoi amici… a quattro zampe [FOTO e VIDEO] : Festa in casa VR46: Valentino Rossi festeggia il Natale a casa con la famiglia. Al fianco del Dottore anche i suoi fidati amici a quattro zampe Penelope ed Ulisse Dopo una piacevole e rilassante vacanza al mare, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono tornati in Italia, raggianti, sorridenti e super abbronzati per trascorrere con i propri cari le feste natalizie. Natale separato, dunque per la bella coppia innamorata: Francesca ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - è già guerra? Jorge sincero : il tweet sulle affermazioni di Tardozzi è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo commenta con sincerità ed in maniera pungente delle recenti dichiarazioni di Davide Tardozzi, manager Ducati La stagione 2018 di Jorge Lorenzo non è stata troppo soddisfacente. Il maiorchino ha vissuto un anno travagliato in casa Ducati, tra netti miglioramenti, vittorie, piccole soddisfazioni, ma anche deludenti infortuni e brutte cadute che non gli hanno permesso di chiudere al meglio la sua avventura in ...

Bmw festeggia 20 anni di safety car della MotoGp [FOTO] : La Casa celebra dell’elica celebra 4 lustri al fianco della Dorna Sports mostrandoci i più bei bolidi che hanno fatto da safety car alla MotoGP Se siete amanti delle competizioni delle due e delle quattro ruote, avrete sicuramente notato che negli ultimi 2 decenni, tutte le safety car della MotoGP sono rappresentate da velocissimi bolidi appartenenti alla Msport di Bmw. Per celebrare ufficialmente i 20 anni di collaborazione tra Bmw M e la ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Ho già battuto Marquez. E Rossi è impressionante» : ... e dall'anno pRossimo correrà per la Repsol Honda, dove troverò un compagno di box ancora più temibile e agguerrito, Marc Marquez, sette volte campione del mondo. Jorge Lorenzo, però, non ha paura ...

MotoGp - Crutchlow tra passeggiate in bicicletta e test in dubbio : 'non so se ce la faccio per Sepang! Non riesco a caricare la gamba' : Crutchlow tra terapia e mancato ottimismo, il britannico della LCR tra passeggiate in bicicletta e futuri test invernali in dubbio Periodo difficile per Cal Crutchlow: il pilota britannico della LCR ...

MotoGp - Bagnaia a Sky : 'Subito feeling con il Team Pramac. Titolo? Non ho ancora festeggiato...' : ... "Ho trovato una squadra pronta ad accogliermi e una moto intuititiva, che è stata abbastanza semplice da guidare fin da subito - ha spiegato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport -. Ovviamente sarà più ...

MotoGp Marquez : "Già d'accordo con Lorenzo sui punti deboli della Honda" : A fine stagione, dopo i test conclusivi di un'annata impegnativa e prima di farsi operare alla spalla, il campione del mondo Marc Marquez ha tracciato un breve bilancio delle ultime sessioni di prova svolte a Valencia e Jerez, con riferimento particolare al suo prossimo compagno, Jorge Lorenzo. "Abbiamo parlato un po' ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 28 novembre. Valentino Rossi e Yamaha : è già 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due giornate di Test di Jerez per la classe MotoGP. Il circuito andaluso di Jerez de la Frontera è sede delle ultime sessioni di Test ufficiali dell’anno, visto che il pRossimo appuntamento è fissato in Malesia a partire dal 6 febbraio 2019. Dopo le prime due giornate di prova disputate una settimana fa a Valencia, i team vanno a caccia di nuovi riscontri su una pista più completa ...

MotoGp – Yamaha a due facce! Mentre Valentino Rossi si preoccupa - Vinales è raggiante : “sono un razzo!” [FOTO] : Yamaha a due facce dopo i test di Valencia: Valentino Rossi mostra un po’ di preoccupzione, ma Maverick Vinales è raggiante e sfoga su Instagram la sua soddisfazione Nonostante la stagione di MotoGP sia finita, i piloti non sono ancora in vacanza. A Valencia sono stati giorni di test davvero importanti per prendere confidenza con le moto della nuova stagione, tanto per chi ha cambiato scuderia, quanto per chi è rimasto in sella alla ...

MotoGp – Dai problemi di comunicazione con i giapponesi al nuovo motore - Jarvis spiega : “i piloti hanno sempre fretta e loro non vogliono rischiare” : Lin Jarvis e il duro lavoro da affrontare in casa Yamaha: il team director della squadra di Iwata commenta i test di Valencia e l’approccio dei giapponesi I piloti della MotoGp sono in pista sul circuito Ricardo Tormo per la seconda giornata dei test di Valencia, importantissimi per lavorare sulle moto e renderle il più competitive possibili per la stagione 2019. Prime sensazioni positive in casa Yamaha: Vinales e Rossi stanno ...

MotoGp - Bagnaia 'festeggia' la sua prima volta da pilota della classe regina : l'entusiastico post social : Francesco Bagnaia è euforico dopo la prima volta a bordo della sua nuova moto: test di Valencia positivi per il pilota italiano Un giorno da ricordare per Francesco Bagnaia ieri. Il pilota italiano, ...