Milano | atti vandalici con botti Capodanno | 6 indagati a Cinisello Balsamo

Milano - associazione denuncia : “Attivista trans ammanettata e portata in Perù. Espulsione irragionevole” : Sarebbe stata convocata in Questura, bloccata nella notte e, una volta ammanettata, fatta salire su un volo diretto in Perù. È la vicenda di Alessia P.M., transgender sudamericana, denunciata dall’associazione Nessuna persona è illegale: “Alessia aveva un ricorso già depositato contro il diniego di permesso di soggiorno e il foglio di via che aveva ricevuto. Sicura delle proprie ragioni si è presentata in commissariato, ma subito è ...

Milano - i gatti persiani abbandonati nel parco e salvati la sera di Natale : Quando gli agenti della Polizia locale di Milano, chiamati dai cittadini, li hanno trovati, in un parco in zona Bicocca, la sera di Natale, erano infreddoliti ma puliti e ben nutriti. Accanto ai due ...

Milano. Adriano : abbattimento dei sostegni elettrici : Erano particolarmente attesi i lavori per l’abbattimento delle tratte aeree dell’elettrodotto al quartiere Adriano. L’intervento, promosso nel 2016 da Città

Milano. Via Isimbardi : abbattimento degli abusi edilizi : Dureranno circa due mesi gli interventi per la demolizione delle opere abusive dell’immobile di via Isimbardi 31, al quartiere Stadera.

Milano : Cciaa - per media esteri sempre più attrattiva (2) : (AdnKronos) - Come è vista Milano? sempre più attrattiva nel settore immobiliare per gli inglesi: 'The Telegraph' a febbraio offre suggerimenti ai risparmiatori per investire in immobili. Per 'The Times' comprare casa a Milano sta diventando addirittura una moda e a gennaio ha dedicato un ampio repo

Milano : Cciaa - per media esteri sempre più attrattiva : Milano, 24 dic. (AdnKronos) - Un bilancio del 2018 di Milano vista dalla stampa estera: sono quasi 300 gli articoli più significativi dell’anno, dedicati in specifico alla città usciti sui principali quotidiani e riviste stranieri. Il 42% riguarda temi economici: banche, finanza ma anche moda, desig

L’eterno dibattito sulla riapertura dei Navigli a Milano : A Milano da qualche tempo è in corso una battaglia sull’acqua. Un conflitto senza colori politici. L’oggetto del contendere riguarda la riapertura dei Navigli. Un cavallo di battaglia del sindaco Beppe Sala, che ne aveva fatto un punto cardine del suo programma nella campagna elettorale del 2016. La sua idea si basa sull’emersione di una serie di tratti fluviali sotterranei e secondo dichiarazioni recenti i lavori potrebbero già partire ...

Le più belle piste di pattinaggio a Milano per un Natale tra volteggi e piroette. FOTO : Le più belle piste di pattinaggio a Milano per un Natale tra volteggi e piroette. FOTO Piene di luci, alcune galleggianti, altre vicine ai mercatini per unire allo shopping un po' di divertente movimento. Nel capoluogo lombardo sono state allestite aree per il "patinoire" in alcune delle zone più frequentate come piazza ...

Milano. Fondi per didattica inclusiva e accoglienza medica Ats : Firmato il decreto dirigenziale in attuazione di una delibera di Giunta, proposta dall’assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano

Milano - "Prima" de L'Attila a La Scala. Applausi trionfali per l'Opera di Verdi e per Mattarella : Oltre quindici minuti di Applausi a La Scala di Milano per la rappresentazione della Prima de "L'Attila" di Giuseppe Verdi diretta da Riccardo Chailly e ovazione anche per il Presidente della ...

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : un’ovazione per Mattarella - 15 minuti di applausi per l’opera di Verdi Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». Sala: «La sua presenza vuol dire un avvicinamento delle istituzioni e del nostro Paese a Milano». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Per la prima della Scala di Milano arriva ‘Attila’ : lungo applauso per Sergio Mattarella : La prima della Scala si apre, con 'Attila' di Giuseppe Verdi in scena, tra gli applausi nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella piazza di Milano blindata, con 900 agenti in servizio, a rubare inaspettatamente la scena è il capo dello Stato. Presenti tanti vip ed esponenti della politica italiana.Continua a leggere

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : lunghi applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : sei minuti di applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo