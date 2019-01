Migranti,sindaco Brindisi: porto aperto

: Migranti e sicurezza, sit in a Palermo col sindaco Orlando per i diritti umani - Agenzia_Ansa : Migranti e sicurezza, sit in a Palermo col sindaco Orlando per i diritti umani - RadioRadicale : #LeolucaOrlando: 'la vogliamo smettere di dire che chi rispetta i diritti umani è eversivo?' #DecretoSicurezza… - messveneto : Il sindaco di #Udine: solo il 5% dei migranti ottiene lo status di rifugiato -

si unisce all'appello di tanti altri sindaci italiani e in nome della Costituzione e dei basilari diritti umani dichiarail proprioper accogliere le tante vite umane rese ostaggio da giorni nel Mediterraneo da una politica disumana e di chiusura che non possiamo condividere". Lo dichiara in una nota ildi, Riccardo Rossi, al governo della città al vertice di una coalizione di centrosinistra che comprende anche il Pd.(Di sabato 5 gennaio 2019)