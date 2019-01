Migranti | Salvini | Sbarchino a Malta E accusa Berlino e Amsterdam

Migranti - Di Maio : non lasciare in mare donne e bambini. Salvini : non cedo. Germania pronta ad accogliere : «Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta ». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando ...

Migranti - Di Maio : "Nessun bimbo resti in mare". Fico con lui - Salvini : "Non cedo" : Il vicepremier: "Malta non fa il suo dovere". Il presidente della Camera: "Apertura importante, ma l'Italia non va lasciata sola". Gelido il leader della Lega: "Basta ricatti, vergognoso silenzio dell'...

Migranti - Salvini : vergognoso silenzio Ue su ong. Di Maio : Italia darà lezione a Ue : «Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi , ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad ...

Salvini e Di Maio litigano sui Migranti - e Fico sta con Di Maio - : Roma, 5 gen., askanews, - Divergenze tra Salvini e Di Maio sul caso delle due navi Sea Watch e Sea Eye con 49 migranti a bordo. E il presidente della Camera Roberto Fico si schiera con Di Maio. Su ...

Salvini : i Migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. “Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario".

