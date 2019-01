Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (2) : (AdnKronos) - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita da Agrigento, passerà da Palermo a Catania... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!", aveva sbottato Salvini. Ma cosa avevano scritto i

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (3) : (AdnKronos) - Ma l'arrivo della nave Diciotti presso il porto di Catania ha segnato "l'inizio di una ulteriore fase, in quanto è stato impartito l'ordine al comandante Kothmeier di non 'calare la passerella' e lo scalandrone ed è stato predisposto un servizio di sicurezza e di vigilanza per impedire

Salvini - il bilancio del 2018 : «Sui Migranti abbiamo riconquistato i nostri confini» : «Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Open Arms salva 200 Migranti e ora cerca di un porto. Salvini : 'non qui' : Sbarcati a Malta solo un neonato e la mamma. Dopo il rifiuto della Valletta arriva anche quello dell'Italia. 'Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita', le parole del ...

Migranti nascosti a bordo della nave cargo minacciano equipaggio e tentano di sbarcare nel Regno Unito : Un gruppo di Migranti si sono nascosti a nbordo della nave portacontainer Grande Tema , della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna. Scoperti, i quattro Migranti ...

Migranti si nascondono su una nave cargo diretta verso il Regno Unito e minacciano l’equipaggio : Quattro Migranti si sono nascosti a bordo della nave portacontainer Grande Tema, della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna e, una volta scoperti, hanno minacciato l’equipaggio pretendendo che l’imbarcazione si avvicinasse alla costa per poter raggiungere il Regno Unito....

Disagi alla baraccopoli di San Ferdinando - i Migranti : 'Qui viviamo in duemila' : A San Ferdinando , in Calabria, la baraccopoli è un lago di fango. Dopo il rogo di sabato scorso in cui ha perso la vita un migrante diciottenne , le telecamere di " Mattino Cinque " sono tornate ...

In via Aquileia arriva il presepe : via le panchine usate dai Migranti : In principio era stato Gentilini, primo cittadino di Treviso, negli anni 2000, a togliere le panchine in città perchè usate da immigrati e senza tetto come luogo di bivacco. Dopo Gentilini ne sono ...

Qui non potete stare. I Migranti di Baobab cacciati ancora dalla municipale : Una cinquantina di persone senza dimora che in queste notti hanno trovato riparo a piazzale Giovanni Spazzolini, nei pressi della stazione Tiburtina, sono state allontanate questa mattina dai vigili urbani di Roma. Alcune di queste erano ospiti del Baobab, l’accampamento informale sgomberato mercole

“Se sbarchiamo qui ci ammazzano sicuro” - il grido di disperazione dei Migranti a bordo del Niven : "Preferisco morire piuttosto di abbandonare la nave", ha affermato uno dei 79 migranti a bordo del cargo "Niven". Il mercantile panamense, dopo aver salvato salvato i profughi nel Mediterraneo, li ha condotti a Misurata, in Libia. Da oltre una settimana i migranti si rifiutano di scendere per la paura di essere ricondotti nei centri di detenzione libici dove hanno subito torture di ogni tipo.Continua a leggere

Roma - sgomberata tendopoli Baobab con 200 Migranti. Strutture rimosse. Salvini : basta zone franche e non è finita qui : Sgombero in atto del centro sociale Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200...

