Migranti | ora Di Maio insiste | Diamo una lezione all' Europa

Salvini - Saviano : è di nuovo polemica sui 49 Migranti ancora in mare : Salvini è finito nuovamente nel mirino polemico dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano. A far riesplodere un confronto, a dire il vero mai sopito, è la vicenda della nave Sea Watch che, da giorni ormai, è attraccata davanti alle coste maltesi in attesa di poter far scendere i 49 migranti che si trovano a bordo. Contro la scelta, fortemente sostenuta da Salvini di non aprire i porti italiani, si è scagliato ieri pomeriggio, con un video dai toni ...

Frontex - in Italia arrivi in calo dell'80% : ora i Migranti scelgono la Spagna : Il 2018 si è chiuso con un calo record degli ingressi illegali nell'Unione Europea. A drilo sono i dati diffusi da Frontex , che ha stimato in 150mila il numero dei migranti che hanno attraversato ...

Migranti - sindaco Lampedusa : porto ancora aperto - noi dimenticati : La questione che dovrebbe porsi la stampa e l'opinione pubblica riguarda, invece, la cancellazione di Lampedusa dall'agenda politica. Non si parla più della nostra isola".

Migranti - Sea Watch ancora in mare. Asgi : “Malta è ipocrita - ma il problema è europeo” : Cosa possono fare in questo momento i Migranti della Sea Watch e della Sea Eye? Lo abbiamo chiesto a Paolo Bonetti di Asgi, professore di di diritto costituzionale: "Occorrerebbe un ricorso d'urgenza contro Malta alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Basterebbe che anche un solo migrante a bordo della nave presentasse questo ricorso".Continua a leggere

Migranti : scontro tra Salvini e sindaci - ma per Di Maio è solo campagna elettorale : Dopo la protesta avviata da Orlando, sindaco di Palermo, molti lo hanno seguito nella manovra contro il decreto legge sulla sicurezza voluto da Salvini. Adesso anche il sindaco di Napoli De Magistris si è detto pronto a disubbidire e ha comunicato che intende accogliere la nave Sea Watch con 32 Migranti a bordo. Nel frattempo Di Maio difende il collega della Lega e afferma che questa protesta sarebbe soltanto una manovra da campagna ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sea Watch e Sea Eye - Malta concede attracco a 32 Migranti - 2 gennaio 2019 - : Ultime notizie. Di oggi, ultim'ora. Bari: rapina da milioni di euro a furgone portavalori. Agrigento: esplode bombola a ossigeno, un morto , 2 gennaio 2019,

Sea Watch e Sea Eye lanciano Sos : 49 Migranti ancora bloccati in mezzo al mare : Situazione critica per i 49 migranti salvati da Sea Watch e Sea Eye, che hanno passato il Capodanno in mezzo al Mediterraneo. Peggiorano le condizioni meteo. "La nostra nave non è attrezzata per ospitare le persone per un lungo periodo - hanno spiegato i volontari della Sea Watch - Al momento i migranti stanno bene ma i rischi aumentano, dalle possibilità di contrarre malattie alla carenza di approvvigionamenti".Continua a leggere

Ora anche Gb e Francia ‘bloccano i porti’ : “piano d’azione rafforzato” per frenare Migranti : I ministri dell'Interno britannico e francese hanno concordato ieri di aumentare la cooperazione bilaterale contro i tentativi di attraversare la Manica compiuti da migranti a bordo di piccole imbarcazioni, tentativi che si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Durante una conversazione telefonica, Sajid Javid e il suo omologo francese Christophe Castaner hanno concordato un "piano d'azione rafforzato", che sarà attuato nelle prossime ...

Migranti - ancora senza meta la Sea Watch 3 : L'imbarcazione umanitaria tedesca in navigazione da cinque giorni nel Mediterraneo con 33 naufraghi a bordo, in attesa di autorizzazione all'attracco -

Migranti - Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto : “Chiediamo all’Italia un altro sforzo” : “Abbiamo passato il Natale in mare aperto con 32 persone di 17 nazionalità, età e religioni diverse: hanno pregato tutti il loro Dio senza nessun problema. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo un porto sicuro: sappiamo bene che l’Italia ha già fatto tanto, più di altri, per mettere al sicuro migliaia di persone. Per questo chiediamo un altro sforzo. Queste persone hanno bisogno di aiuto”. È il messaggio lanciato in queste ...

La Merkel non impara la lezione. Ora torna ad aprire ai Migranti : Il vertice del dicastero dell'Economia, dal canto suo, non si è solo detto sicuro della bontà di questa scelta, ma ha rilanciato sostenendo che la novità sarà in grado di fornire 'una chiara ...

Migranti - nave Sea Watch chiede un 'porto sicuro'. Salvini : 'Ora tocca agli altri' : A bordo dell'imbarcazione dell'Ong 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale -

L'Ong ora sfida la Germania : "Berlino accolga i Migranti" : Un nuovo caso di una nave Ong con migranti a bordo e con il dubbio di dover farli sbarcare. La ong tedesca Sea Watch , la cui nave Sea Watch 3 ha a bordo 33 migranti recuperati in mare, si trova nel ...

Welt : la Polonia teme il deflusso dei lavoratori Migranti ucraini in Germania - : Gli imprenditori polacchi temono che molti ucraini impegnati nell'economia polacca possano trasferirsi in Germania, scrive die Welt. Il motivo è che dal 2020 in Germania potrebbe entrare in vigore una ...