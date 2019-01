Migranti | Malta ammonisce Di Maio | ' Valuti i fatti prima di fare dichiarazioni pubbliche'

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Il governo maltese, dopo le sollecitazioni del vicepremier Di, ha pubblicato una nota riguardante lefatte in merito alla Sea Watch e la Sea Eye. Le due Ong, da giorni, sono alla ricerca di un porto sicuro in cui poter far sbarcare i 49salvati nel Mediterraneo. Nonostante sia stato loro concesso di entrare in acque maltesi, il permesso d'attracco non è ancora stato formulato e l'equipaggio della Sea Watch non sembra avere alcuna intenzione di separare le donne e i bambini dalle altre persone a bordo.Il 'botta e risposta' tra Die Michael Farrugia Il leader del M5S, nel tardo pomeriggio di ieri, ha scritto su Facebook che ''non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa'' e che, di fronte all'emergenza umanitaria delle due Ong, ''tutta l'Europa se ne frega''. L'attenzione del vicepremier ...