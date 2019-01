Migranti | Di Maio | ' Se Malta non li fa sbarcare | l' Italia non può accogliere i bambini'

Migranti - Di Maio a Ue : dia input a Malta per sbarco donne e bambini : Roma, 5 gen., askanews, - 'Io chiedo all'Unione europea di dare l'input a Malta per farli sbarcare'. È quanto puntualizza il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, in diretta Facebook da Pescara, a ...

Sea Watch - ong : “Di Maio? La posizione italiana non è chiara”. Il vicepremier : “Non dispongono della vita dei Migranti” : Di Maio assicura la disponibilità dell’Italia ad accogliere donne e bambini dopo che questi ultimi verranno fatti sbarcare a Malta. Salvini dice che l’Italia non accoglierà nessuno. Sea Watch commenta che la posizione di Roma “non è chiara”. E nonostante anche Germania, Francia e Olanda si siano dette disponibili a partecipare alla loro redistribuzione i 32 migranti salvati dalla ong tedesca e in mare da 14 giorni restano ...

