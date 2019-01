Mediaset | voce clamorosa | Simona Ventura alla Rai | chi la sostituirà a Temptation Island

Portobello - Antonella Clerici asfaltata da Mediaset . In Rai gira una brutta voce : 'Le danno il contentino' : Si mette sempre peggio per Antonella Clerici . Il suo debutto al sabato sera su Raiuno con il ritorno del mitico Portobello sta somigliando a una Via Crucis degli ascolti . Il rivale di Canale 5, Tu ...

Che tempo che fa - da Mediaset la voce che terrorizza Fabio Fazio : perché l'incubo non è finito : Questa sera, domenica 25 novembre, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata de L'Isola di Pietro , la fiction con protagonista Gianni Morandi che è l'incubo di Fabio Fazio : infatti batte ...

Antonella Clerici - la voce pazzesca a Mediaset : potrebbe lasciare la Rai : Paolo Bonolis il 7 e 14 dicembre condurrà due puntate di un format francese, Il grande trallalà , in onda in diretta, e il piatto forte dovrebbe essere l' improvvisazione. Accanto a Bonolis, che ogni ...

Asia Nuccetelli - da Barbara D'Urso alla carriera in solitaria : voce a Mediaset - un programma per lei : Dopo un lungo periodo lontano dalle scene, Asia Nuccetelli è tornata in televisione alla corte di Barbara D'Urso ma sembrerebbe non essere l'unico impegno della figlia di Antonella Mosetti. ...