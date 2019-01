Masako | la prossima imperatrice che ha il coraggio di definirsi «insicura»

vanityfair

(Di sabato 5 gennaio 2019), la principessa triste sarà, la principessa triste sarà, la principessa triste sarà, la principessa triste sarà, la principessa triste sarà, la principessa triste saràFossero tutte sincere come lei.Owada, sposa del principe ereditario Naruhito, non ha mai voluto mostrarsi diversa da quel che è. Ex brillante diplomatica con una promettente carriera davanti a sé, educata negli Usa (studi ad Harvard), nel 1993 ha sposato – dopo avergli detto due volte «no» – il futuro imperatore del Giappone. Da allora, dopo aver rinunciato a qualsiasi ambizione lavorativa, è rimasta nell’ombra, scomparendo per lunghi periodi. Il motivo sempre lo stesso: una forte depressione difficile da combattere. «Ho tentato di essere all’altezza dei miei doveri, ma il mio stato ...