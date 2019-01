Maria De Filippi | frecciatina a Sara Affi Fella | ' Giorgia non bacia il primo che capita'

Amici - Giordana Angi : gesto estremo - come si presenterà sul palco di Maria De Filippi : Sul palco di Amici per il 2019 Giordana Angi si presenterà con i capelli completamente rasati. La cantante non si interessa delle critiche che le hanno mosso alcuni follower su Instagram perché lei ha sentito il bisogno di cambiare, di voltare pagina, visto che a breve presenterà nella trasmissione

Amici - terribile sospetto : Timor Staffens lascia la trasmissione di Maria De Filippi? : Gli ultimi post pubblicati da Timor Steffens su Instagram farebbero intuire che il giudice olandese di Amici stia per lasciare il programma di Maria De Filippi. Sul suo profilo social ufficiale, infatti, il coreografo ha postato un video di DanceSing, talent olandese in cui i concorrenti sono chiama

Kledi Kadiu parla di Maria De Filippi a La Vita in Diretta : La Vita in Diretta: Kledi Kadiu dice la sua su Maria De Filippi Kledi Kadiu oggi ospite a La Vita in Diretta. E in questa circostanza ha parlato della sua Vita, del suo passato difficile e della sua carriera come ballerino. Ma non è finita qua perchè Kledi Kadiu a La Vita in Diretta è tornato a parlare anche di Maria De Filippi, asserendo: “Maria è stata una persona che nel tempo ha dimostrato fiducia nei miei confronti…Negli anni è ...

Caterina Balivo fa una battuta su Maria De Filippi a Vieni da Me : Vieni da Me: Caterina Balivo parla di Maria De Filippi e fa una battuta in diretta E’ successo durante l’intervista con le emoticon nella puntata di Vieni da Me di oggi, venerdì 4 gennaio 2019: Caterina Balivo ha fatto una battuta su Maria De Filippi, imitata dalla sua ospite, ossia l’attrice Francesca Reggiani. Chiamata ad assegnare un’emoticon, appunto, alla regina di Canale 5, la Reggiani l’ha imitata riuscendo a ...

Uomini e Donne : Maria De Filippi fa tornare l'ombra di Sara Affi Fella : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato il tronista in carica, Luigi Mastroianni, ad abbandonare le esperienze passate (leggi: Sara Affi Fella) per trovare una ragazza adatta a lui. Maria parla di Giorgia: "E' completamente diversa dalla

Uomini e Donne anticipazioni - Maria De Filippi a Luigi Mastroianni : "Giorgia diversa da Sara Affi Fella" : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, datata, ieri 3 gennaio 2019, Maria De Filippi ha invitato il tronista in carica, Luigi Mastroianni, a liberarsi dai fantasmi del passato (che hanno, ad oggi, le sembianze di Sara Affi Fella) per trovare una ragazza che possa, in qualche modo, assomigliare alla donna che potrebbe vedere al proprio fianco per tutta la vita.prosegui la letturaUomini e Donne ...

Amici - Elena D'Amario lascia Maria De Filippi? La stories non lascia dubbi : La ballerina professionista del talent ha fatto la sua scelta, mettendo fine a tutti i rumors sul suo addio ad Amici di...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella fa ancora discutere : le parole di Maria De Filippi : Uomini e Donne, Sara Affi Fella torna ad essere argomento di discussione: le parole di Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Classico Passano i mesi ma, ancora oggi, Sara Affi Fella continua ad essere protagonista – indiretta – di Uomini e Donne. Il suo nome, anche a distanza di tempo, torna ripetutamente ad […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella fa ancora discutere: le parole di Maria De Filippi proviene ...

Anticipazioni Trono Classico - Maria De Filippi mette KO Andrea e Luigi dopo i baci : Trono Classico Anticipazioni: protagonista Maria De Filippi Da un po’ di tempo abbiamo notato che Andrea Cerioli e Luigi Mastroianni, più di Ivan Gonzalez, pretendono delle reazioni a comando dalle loro corteggiatrici come se le ragazze non avessero una personalità ben precisa e dovessero adattarsi alle loro esigenze. La stessa cosa in effetti l’ha fatta […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Maria De Filippi mette KO ...

Amici di Maria De Filippi torna a gennaio : i provvedimenti della Celentano e le sfide a squadre : Lunedì 7 gennaio tornerà Amici di Maria De Filippi con due appuntamenti pomeridiani dal lunedì al venerdì dopo una pausa per le vacanze di Natale, mentre da sabato 12 gennaio riprenderà la puntata speciale su Canale 5 dalle ore 14:10. Proprio in questi giorni i ragazzi della scuola, che per le vacanze erano tornati ognuno nella propria città dalle rispettive famiglie, hanno fatto rientro a Roma come si è visto dalle loro stories su instagram ...

Amici di Maria De Filippi - raddoppiano gli appuntamenti del day time : Gustose novità su Amici di Maria De Filippi . Il papà di tutti i talent italiani, in vista del serale , raddoppia il daytime: 13:50 su Real time e 16.10 su Canale 5. Dal 12 gennaio riprende il ...

U&D Gossip : Antonio Jorio elogia Maria De Filippi e Gemma Galgani : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda lunedì 7 gennaio subito dopo pausa natalizia. Le ultime novità si soffermano su Antonio Jorio, un ex protagonista del trono over. L'uomo, infatti, è stato intervistato dal Giornale di Puglia, dove ha detto di essere approdato nel programma più per scherzo che per trovare l'anima gemella. Uomini e Donne: Antonio Jorio, ...

Serale Uomini e Donne - Maria De Filippi cede il timone alla Galgani : Il grande successo di "Uomini e Donne" in termini di ascolto, ha fatto sbarcare il programma di Maria De Filippi anche in prima serata. Le puntate (probabilmente quattro o sei) dedicate alle scelte degli attuali tronisti Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella andranno in onda il prossimo febbraio. Maria De Filippi, però questa volta si farà da parte per lasciare il posto a Giulia De Lellis, ex ...

Parla Milly Carlucci : 'A Ballando con le Stelle vorrei Alessandro Di Battista - Matteo Renzi e Maria De Filippi' ESCLUSIVO : Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice è già pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle , ricordi chi ha vinto l'ultima? GUARDA , che prenderà il via il 9 marzo su Rai 1. E in ...