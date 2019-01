Maradona ricoverato per emorragia

: #Maradona ricoverato in clinica per un'emorragia gastrica - Gazzetta_it : #Maradona ricoverato in clinica per un'emorragia gastrica - repubblica : Maradona ricoverato in Argentina. 'Emorragia allo stomaco', con lui i tre figli [news aggiornata alle 22:58] - salvione : Spavento in #Argentina: #Maradona è stato ricoverato per un sanguinamento allo stomaco -

Diego Armandoè statoin una clinica di Buenos Aires, in Argentina, dopo una serie di accertamenti ematologici e radiologici., indimenticato fuoriclasse del Napoli, si trova alla clinica Olivos e secondo il quotidiano Olè soffrirebbe per un'allo stomaco evidenziata da alcuni esami clinici a cuisi era sottoposto prima di fare ritorno in Messico, dove allena i Dorados di Sinaloa. Le condizioni dell'ex Pibe de oro, comunque, non destano particolari preoccupazioni.(Di sabato 5 gennaio 2019)