Maradona | le condizioni di salute del Pibe de Oro dopo le ultime ore di preoccupazione

(Di sabato 5 gennaio 2019)ore di paura per Diego Armandocon il ricovero a Buenos Aires per una emorragia gastrica, in mattinata è stato dimesso. Lo ha reso noto lo stessode Oro,aver lasciato la clinica Olivos, l'ex calcitore del Napoli a una radio locale ha detto di "essere entrato in clinica a 58 anni e di esserne uscito a 50". Secondo i media localiavrebbe sofferto di alcune emorrragie gastriche "non gravi", la conferma è arrivata anche dalla figlia Dalma."Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo, sto bene. E che oggi tornerò a prendermi cura come sempre dei miei nipoti Benja, Dieguito Mattia e di mio figlio Diego Fernando. Vi mando un bacio a tutti", ha scritto successivamente