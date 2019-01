Mamme a lavoro fino al parto | Battagliarin | ' Conquista di antiche schiavitù'

Manovra - Mamme al lavoro fino al parto : 12.54 Le neo mamme lavoratrici potranno scegliere di rimanere al lavoro fino al nono mese (a condizione che ci sia l'ok del medico), portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto . Il nuovo congedo è previsto da un emendamento della Lega sulle politiche delle famiglia, approvato in commissione Bilancio della Camera. Novità anche per il bonus asili nido: un altro emendamento della Lega alla Manovra lo alza da 1.000 ...

Mamme e lavoro - le nuove start-up mandano in pensione il maschio alpha : Per una donna mantenere un equilibrio tra il mondo del lavoro e vita personale, specialmente se vuole essere mamma, è una sfida. In Italia essere donna e mamma è veramente un’avventura quotidiana. Il problema di come coadiuvare la carriera e la crescita come donna-mamma è sempre nel dibattito sociale ed economico. Avere più donne nei CdA e, in generale, in ruoli apicali dove si prendono le decisioni è sicuramente un vantaggio: una donna ...