Maltempo | Viabilità Italia | “Le autostrade sono tornate transitabili”

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Maltempo e neve - Viabilità Italia : proseguono i monitoraggi sulle autostrade al centro/sud : Viabilità Italia sta continuando a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, in Abruzzo, Molise, entroterra campano, Puglia settentrionale e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. La circolazione in autostrada risulta, comunque, regolare anche nelle tratte ancora ...

Maltempo - Reggio Calabria si prepara alla neve : spargisale sulla A2 e limitazioni alla viabilità : Nell’odierno pomeriggio, si è tenuta, presso questa Prefettura, -si legge in una nota – una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la viabilità per verificare le condizioni della viabilità interessata dalle nevicate, come da avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e per disporre, in via preventiva, tutte le conseguenti iniziative a salvaguardia della pubblica e privata ...

Maltempo - Reggio Calabria : limitazioni alla viabilità : La Città Metropolitana di Reggio Calabria rende note alcune modifiche inerenti al Settore viabilità che scaturiscono dalle condizioni meteorologiche attuali e future per assicurare la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti che arriveranno nell’area in questione. L’Ente informa che su tutti i tratti di strada di competenza della metrocity con quota superiore a 700 metri sopra il livello del mare o comunque nei tratti di strada appositamente ...

Maltempo - Viabilità Italia : disagi per neve in Abruzzo e in provincia di Avellino : Le precipitazioni nevose persistono in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Non si registrano disagi per la circolazione in autostrada e sulla grande Viabilità statale, fatte salve alcune misure di gestione del traffico pesante in Abruzzo e in provincia di Avellino, ove sono in corso delle bufere di neve, che riducono notevolmente la visibilità. Uomini e mezzi Anas, come previsto dal Piano neve, ...

Maltempo - gelo e neve al centro/sud : disagi per la viabilità - ecco il punto della situazione : Continua il monitoraggio di viabilità Italia circa l’evolversi delle situazioni meteo e della circolazione in relazione alle precipitazioni nevose che sono in atto in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Marche, Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Nel corso della notte la neve è scesa anche in provincia di Frosinone, Caserta, Avellino e Salerno, senza gravi ripercussioni sul traffico lungo la grande viabilità. PER GLI ...

Maltempo - info Viabilità Italia su traffico e circolazione - Sky TG24 - : L'Istituto del ministero dell'Interno invita alla prudenza e, in attesa del miglioramento delle condizioni di percorribilità delle strade, interviene con misure di gestione del transito stradale e su ...

Maltempo Campania : neve nel Sannio e in Irpinia - disagi per la viabilità : Prima nevicata invernale nel Sannio e nell’Avellinese: si registrano disagi alla viabilità, principalmente sulla SS87 che collega Benevento a Campobasso. I mezzi pesanti diretti a Campobasso sono rimasti bloccati nella zona industriale del capoluogo sannita. Problemi di viabilità anche in Alta Irpinia, dove la neve ha iniziato a cadere dal tardo pomeriggio di ieri: criticità lungo la SSS7 Bis Ofantina, tra Volturara Irpina e Conza della ...

Maltempo - neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaneve e spargisale - viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...

Maltempo nel crotonese - il presidente della Provincia Ugo Pugliese : reperito circa 6 - 5 milioni di euro da destinare alla viabilità per renderla fruibile : Non si placano le avversità meteo nel Sud Italia ed in particolare nel territorio crotonese. Strade allagate e impraticabili stanno

Maltempo in Sicilia : strade chiuse e riaperte - la situazione viabilità : In corso gli interventi di Anas in Sicilia per il ripristino della transitabilità sulle strade statali interessate dall’eccezionale ondata di Maltempo del fine settimana. È stata riaperta la SS113 ‘Settentrionale Sicula’ che, nella giornata di domenica, era stata chiusa in via precauzionale dal km 238 al km 250 tra Torre Colonna e Bagheria, al fine di ispezionare due ponti in muratura investiti dall’onda di piena dei corsi ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo Sicilia : Anas al lavoro per il ripristino della viabilità : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada ...