Maltempo | imbiancate da stamane | le sette isole Eolie

Maltempo e neve in Umbria : fiocchi in Valnerina - Norcia e Cascia imbiancate : Nevica su diverse zone dell'Appennino in Umbria: la precipitazione non è intensa e non sta provocando disagi alla circolazione. Il traffico è regolare dovunque. Si registra neve anche in Valnerina. Norcia e Cascia sono sotto il manto bianco. Attivato il piano antineve.