Maltempo | Città Metropolitana di Napoli | garantita la sicurezza della rete viaria

Maltempo - arriva il gelo : i consigli del Wwf per aiutare gli uccelli in città : Si può “fare molto” anche lasciando del cibo “su balconi e davanzali” per aiutare gli uccelli in difficoltà a causa dell’arrivo del gelo. Il Wwf ha infatti diffuso i consigli per aiutare questi animali a fronteggiare la neve e le temperature rigide arrivate un po’ in tutta Italia. Si tratta, sottolinea l’associazione ambientalista, di “una situazione che rende difficoltosa la vita degli animali ...

Freddo e Maltempo in Puglia : forte rovescio di "neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...

Maltempo Trentino : accordo di solidarietà per cittadini e imprese : Firmato da Provincia di Trento, sindacati e imprenditori un accordo di solidarietà per sostenere i cittadini e le imprese trentine colpite dal Maltempo di fine ottobre. E’ previsto che ogni lavoratore che lo desidera possa donare almeno un’ora della propria retribuzione a sostegno di questi interventi; altrettanto farà il suo datore di lavoro. I contributi confluiranno nel fondo di solidarietà “Calamità Trentino ...

Maltempo : neve nella zona di Città di Castello : Un autotreno intraversato per il ghiaccio presente sull’asfalto prima delle ore 13 lungo la strada regionale 257 Apecchiese, nei pressi del valico di Bocca Serriola, è il maggiore disagio creato dalla nevicata che a partire dalla notte si è registrata nella zona di Città di Castello. Al momento – spiega una nota del Comune – la viabilità è regolata a senso unico alternato di marcia per permettere il deflusso dei mezzi in ...

Allerta Meteo - forte ondata di Maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...

Maltempo : allerta meteo per vento forte a Palermo - chiuse ville e giardini cittadini : La protezione civile regionale della Regione Sicilia ha emesso un avviso di allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico per la giornata di oggi. “In considerazione della previsione di Venti da forti a burrasca il dirigente del settore del Verde ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini“, si legge in una nota del Comune di Palermo. L'articolo Maltempo: allerta meteo per vento forte a ...

Ondata di Maltempo Ucraina : 170 città senza elettricità : Almeno 170 località sono prive di energia elettrica in Ucraina a causa del maltempo: lo ha reso noto la Protezione civile locale, precisando che, “in seguito alle interruzioni automatiche nel sistema di protezione delle linee elettriche“, sono rimasti senza elettricità 85 centri abitati nella regione di Chernihiv, 40 nella regione di Kiev, 30 a Sumi, 9 a Kherson, 4 a Kirovograd e 2 a Mykolayiv. L'articolo Ondata di maltempo Ucraina: ...

Maltempo Reggio Calabria - vento di maestrale sfiora i 100km/h nella notte : alberi sradicati e danni in tutta la città [FOTO] : 1/8 ...

Campania : Maltempo a Salerno - enorme tromba marina (tornado) davanti alla citta' [VIDEO] : Giornata di forte maltempo per il sud Italia, dove sono stati ben 3 tornado nell'arco di poche ore, su tre differenti aree : il primo nel crotonese dopo le 08.00, il secondo nel Salento alle 10.30 e...

Maltempo Sardegna : chiusi i parchi cittadini a Cagliari : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. A Cagliari i parchi cittadini – con eccezione del Parco della Musica – ...

Maltempo sulla città turistica di Nha Trang : morti e danni : Il Maltempo miete vittime in Vietnam. Le forti piogge sono state la causa di uno smottamento. Sono rimaste uccise almeno

Maltempo Palermo : danni e disagi - allagamenti e strade chiuse in città e provincia : Un’ondata di Maltempo ha investito ieri sera l’area di Palermo e provincia: si sono registrati allagamenti in via Ponte Parco, in via Strada Vicinale Badame, nella zona di Aquino, nella Circonvallazione di Monreale. Piccole frane si sono rilevate vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli, dove l’area è stata transennata. Ad Altavilla Milicia un automobilista è rimasto bloccato ed è stato soccorso dai vigili del ...

Maltempo - l’alluvione lampo di Catania : 109mm di pioggia in città - grandine devastante [FOTO - VIDEO e DATI METEO] : 1/13 ...

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel caos - gravi danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...