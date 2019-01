Maltempo | avviato Piano emergenza freddo a Ladispoli 

meteoweb.eu

: #Maltempo in #Calabria, avviato l'iter dei #contributi per i #danni del 2015-2017 - GazzettaDelSud : #Maltempo in #Calabria, avviato l'iter dei #contributi per i #danni del 2015-2017 -

(Di sabato 5 gennaio 2019) L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è statoildiper i senza tetto in coincidenza con l’arrivo delinvernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamoil progetto di assistenza per tutte le persone che vivono in strada e che potrebbero rimanere vittime del gelo soprattutto nelle ore notturne. E’ stato istituito un presidio della Croce Rossa a Santa Severa dove vengono allestiti i pacchi con generi alimentarie e vestiti pesanti che un’unità mobile recapita a Ladispoli. Nel contempo, la Protezione Civile di Ladispoli controllerà assiduamente il territorio, portando aiuto ai clochard ed intervenendo in caso di ...