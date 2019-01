Lunedì in onda il film sulla Brexit

Adrian - la serie animata di Adriano Celentano : in onda su Canale 5 da Lunedì 21 gennaio : Nel corso di questi mesi si è parlato molto di un ritorno sul piccolo schermo di Adriano Celentano, un artista che riesce sempre a far parlare della sua persona. Piersilvio Berlusconi, nel corso della presentazione della stagione televisiva 2018-2019, ha posto l'accento sulla decisione di mandare in onda su Canale 5 un prodotto televisivo unico. Si tratta della serie animata intitolata "Adrian" che farà il suo debutto su Mediaset a partire da ...

Frozen - Il regno di ghiaccio Lunedì in onda su Raidue e in streaming online su Raiplay : Nel prime-time di lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, Rai 2 trasmetterà il film di animazione 'Frozen - Il regno di ghiaccio'. La messa in onda di questa pellicola segue di un giorno quella di un altro celebre cartone degli anni 2000 quale Alla ricerca di Nemo, in programma domenica 23 dicembre su Rai 3. Con il film sul pesce pagliaccio, Frozen ha in comune il fatto di essersi aggiudicato il premio Oscar. In particolare, questo capolavoro ...

FONDAZIONE FERRARA ARTE - Le serate di visita ai Palazzo dei Diamanti saranno poi riproposte Lunedì 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio : Sabato 8 dicembre apertura straordinaria fino alle 22.30 della mostra 'Courbet e la natura' 05-12-2018 / Giorno per giorno In occasione del ponte dell'Immacolata Palazzo dei Diamanti propone, l'8 ...

Il sondaggio politico di Lunedì 3 dicembre 2018 : Recuperano terreno sia Lega, 32%, che M5s, 27,3%,. Insieme sono gradite da circa il 60% degli elettori. Opposizioni in calo. Il 32% degli italiani teme che rabbia sociale possa dar vita a proteste ...

IMU 2018 : Lunedì 17 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata : E’ iniziato il conto alla rovescia verso la scadenza del versamento a saldo dell’IMU 2018, che quest’anno è il 17 dicembre. Un giorno in più rispetto alla solita scadenza del 16 dicembre, poiché questo giorno cade di domenica e pertanto l’adempimento fiscale viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. Anche per la prima rata i contribuenti avevano usufruito di un termine più lungo di due giorni, poiché il 16 giugno era un sabato, e ...

MARSALA - DA Lunedì ATTIVA LA SECONDA CIRCOLARE BUS GRATUITA PER IL CENTRO STORICO : Va ad aggiungersi alla CIRCOLARE "Stadio" già operativa Sul fronte del trasporto pubblico, prosegue l´attività dell´Amministrazione comunale di MARSALA per offrire alla cittadinanza un ulteriore ...

Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda oggi : le ultime due puntate previste al Lunedì : Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda oggi e non lo farà nemmeno nei giovedì a venire. La terza edizione del reality show dedicato ai vip è ormai agli sgoccioli e Mediaset ha deciso bene di programmare le ultime puntate al lunedì sera. Ilary Blasi e Alfonso Signorini non hanno vissuto una edizione serena tanto che il reality si doveva concludere il 17 dicembre prossimo ma lo farà una settimana prima, il 10. Alcuni hanno parlato di ...

Nero a metà – Seconda puntata di Lunedì 26 novembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la nuova fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Nero a metà […] L'articolo Nero a metà – Seconda puntata di lunedì 26 novembre 2018 – Trama e anticipazioni. sembra ...

Nero a metà – Seconda puntata di Lunedì 26 novembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la nuova fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Nero a metà […] L'articolo Nero a metà – Seconda puntata di lunedì 26 novembre 2018 – Trama e anticipazioni. sembra ...

Cyber Monday 2018 : che cos’è - le offerte - gli sconti del Lunedì cibernetico : Il Black Friday è ormai passato, ma fortunatamente c'è ancora una giornata dedicata agli sconti: il Cyber Monday, oggi lunedì 26 novembre 2018. Come suggerisce il nome, gli sconti si focalizzeranno soprattutto sui prodotti di elettronica e informatica. Vediamo quali sono le promozioni più convenienti di Amazon, Euronics e Unieuro.Continua a leggere

Lunedì InSight sbarca su Marte : la sonda era partita il 5 maggio dalla California : E' molto atteso l'arrivo della sonda InSight, previsto per Lunedì 26 Novembre, alle ore 21:53, su Marte. La sonda è partita dalla base spaziale di Vandenberg, in California, il 5 maggio. La regione di Marte dove toccherà il suolo InSight, chiamata "Elysium Planita" è stata selezionata appositamente, tra altre venti, esaminate dai ricercatori americani, perché ritenuta la più conveniente per l'ammartaggio, grazie alle caratteristiche orografiche ...

Spazio - Lunedì atterraggio per sonda marziana InSight : Tampa, Florida,, 23 nov., askanews, - Conto alla rovescia per l'atterraggio lunedì della sonda marziana Mars InSight, lanciata sette mesi fa e destinata allo studio dei terremoti e della struttura ...

Black Friday e Cyber Monday per Dazn : fino a Lunedì 6 mesi di abbonamento a 29 - 99 € : Saranno un Black Friday e un Cyber Monday da non perdere per gli appassionati di sport: abbonamento a prezzo scontato su Dazn. L'articolo Black Friday e Cyber Monday per Dazn: fino a lunedì 6 mesi di abbonamento a 29,99 € è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nero a Metà : anticipazioni seconda puntata di Lunedì 26 novembre 2018 : Nero a Metà - Claudia Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Rai 1 dedicherà sei prime serate alla nuova fiction Nero a Metà, diretta da Marco Pontecorvo per Cattleya e Rai Fiction. Ma, fatta eccezione per la prima, ogni serata sarà suddivisa in due episodi da 50 minuti circa ciascuno, che parallelamente racconteranno un singolo caso poliziesco e porteranno avanti la linea orizzontale della serie, quella che ruota attorno ai legami tra ...