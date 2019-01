Luigi Di Maio è ubriaco d' acqua | vuole statalizzare i rubinetti

Bruno Vespa - il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli immigrati : Bruno Vespa rivela il retroscena sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo che il vicepremier grillino ha dichiarato che donne e bambini a bordo della Sea Watch con a bordo 49 immigrati possono sbarcare in Italia. Insomma, nota il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorn

Migranti - Luigi Di Maio : “Su donne e bambini daremo una lezione d’umanità a tutta l’Ue” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ribadisce la sua volontà di accogliere i minori e le donne a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye e attacca: "L'Ue nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere. Quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare una lezione di umanità a tutta l'Europa".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la 'strana' apertura su Sea Watch e migranti : cosa c'è dietro la 'strana' apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch ? Il vicepremier e leader M5s ha 'invaso le acque territoriali' di Matteo Salvini , leader Lega e ministro del ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la "strana" apertura su Sea Watch e migranti : cosa c'è dietro la "strana" apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch? Il vicepremier e leader M5s ha "invaso le acque territoriali" di Matteo Salvini, leader Lega e ministro del Viminale, creando una frattura pericolosissima nel governo ma non si tratta di uno "svarione". Sarebbe, al c

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - su Sea Watch e immigrati il "partito contro Matteo Salvini" : trema il governo : "Basta con i ricatti". Matteo Salvini è rimasto spiazzato dalla apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch. L'offerta di ospitare donne e bambini bloccati da 15 giorni sulla nave della Ong nelle acque di Malta rompe la linea dura del governo e nasconde una verità politica ancora più inqu

Migranti - Luigi Di Maio : “Malta faccia sbarcare donne e bambini - noi li accoglieremo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che l'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, nel caso in cui Malta accetti di farli sbarcare: "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera".Continua a leggere

Luigi Di Maio - panico puro tra i 5 Stelle : chi li frega : Dopo le "fatiche" della manovra, che tanto gli sono costate in termini di consensi, e in attesa di scaldare i motori per il varo del reddito di cittadinanza e di quota 100, mai i 5 Stelle si sarebbero aspettati il "regalino" che i sindaci di Napoli (De Magistris) e di Palermo (Orlando) hanno fatto n

Luigi Di Maio : “Sindaci non hanno il potere di aprire i porti. Dl sicurezza? Va bene così” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviene sulle polemiche relative al decreto legge sicurezza e alla mancata indicazione di un place of safety per le navi Sea Watch 3 e Sea Eye: "I Sindaci non hanno autorità in materia e fanno solo polemiche da campagna elettorale. Il dl Sicurezza lo abbiamo votato, siamo favorevoli".Continua a leggere

Luigi Di Maio - Giuseppe Conte : i grillini al governo sui social ci costano mezzo milione di euro l'anno : E', quello gialloverde, il governo più social di sempre. E il quotidiano Il Giornale fa le pulci a quanto ci costano i tweet e i video su facebook di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e compagnia grillina a Palazzo Chigi. Guardando tra le nomine di comunicatori, videomaker e social media manager assolda

Giro in motoslitta per Luigi Di Maio sulle nevi del Veneto : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in Veneto nelle zone colpite dal maltempo. Dopo l'incontro nel pomeriggio con i sindaci dei comuni alpini per fare il punto della situazione, il ministro si è concesso un po' di svago con un Giro in motoslitta.

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Repubblica si è scusata per avere pubblicato una notizia sbagliata su un presunto malore di Luigi Di Maio : Giovedì 3 gennaio, il sito di Repubblica ha pubblicato per errore una ultim’ora in cui si diceva che il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fosse stato ricoverato in ospedale a Roma per un malore. La notizia è rimasta visibile

La diretta Facebook di Luigi Di Maio in sella a una motoslitta in Veneto : In diretta Facebook dalla pista da sci. Prima di partire Luigi Di Maio ha chiamato a raccolta i suoi follower: "Giro in motoslitta, ci siete?", poi il video. Nelle immagini si vede il ministro dello sviluppo economico alle prese con una motoslitta sulle piste da sci nella zona di Belluno. Una diretta lunga 10 minuti, con Di Maio, giacca a vento azzurra e casco professionale, un istruttore che gli dà le istruzioni prima di partire. E poi ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini contro i sindaci “disobbedienza” interviene Palazzo Chigi - disponibili ad un incontro : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si scagliano contro i sindaci che non intendono applicare il decreto Sicurezza, l’Anci minaccia la restituzione delle fasce tricolori Da una parte Luigi Di Maio e Matteo Salvini che si scagliano contro i sindaci che non intendono applicare il decreto Sicurezza, dall’altra l’Anci che minaccia la restituzione delle fasce tricolori. Nel mezzo Palazzo Chigi che, in serata, interviene per cercare di spegnere le ...