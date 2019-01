Lotteria Italia | tutti i premi dimenticati

Estrazione Lotteria Italia 6 gennaio : biglietti vincenti estratti in tv su Rai 1 : Il 6 gennaio 2019 si festeggerà l’Epifania, ma sarà una giornata speciale anche per via dell’Estrazione dei biglietti della Lotteria Italia 2018. Come ogni anno, verranno messi in palio diversi premi in denaro, con il primo a far più gola agli Italiani. Infatti ci sarà la possibilità di vincere ben 5 milioni di euro. Per scoprire il numero fortunato, bisognerà attendere la trasmissione “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, programmata su Rai 1, ...