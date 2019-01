LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Calciomercato LIVE : tutte le trattative di oggi : 8.15 - Corriere dello Sport: "Barella, sorpasso Chelsea" Uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A potrebbe trasferirsi in Premier League. E' questa l'apertura del Corriere dello Sport, ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - arriva Godin. Juventus - Ramsey a un passo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Calciomercato Premier League - colpo del Bournemouth : dal LIVErpool arriva l’attaccante Solanke : Le ‘cherries’ hanno sborsato ben 28 milioni di euro per l’attaccante inglese, che ha lasciato il Liverpool per giocare di più E’ ufficiale l’acquisto da parte del Bournemouth dell’attaccante Dominic Solanke dal Liverpool. Per il 21enne inglese le ‘cherries’ hanno sborsato 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Premier League, colpo del ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Veretout - Diawara in uscita. Il Milan vira su Obiang : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : la Juve ha Trincao in pugno. Carrasco al Milan? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Juventus - Ramsey in pugno - Mario Balotelli va all’Olympique Marsiglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Calciomercato LIVE : tutte le trattative di oggi : ... già cercato in estate, il rinforzo chiesto da Mazzarri per rendere il Torino ancora più competitivo verso la rincorsa a un posto per la prossima Europa League 8.00 Il Corriere dello Sport: "Ramsey ...

Calciomercato Juventus - idea Firmino del LIVErpool per un attacco 'stellare' (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di alto livello per questa sessione invernale. Negli scorsi giorni si è fatto il nome di Paul Pogba, ma il centrocampista pare intenzionato a rimanere a Manchester dopo l'esonero di Mourinho, allenatore con il quale non si era mai trovato bene. La Juventus, dunque, ha messo nel mirino altri giocatori, come Aaron Ramsey dell'Arsenal o ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : Inter su Modric - Napoli su Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : l’Inter torna su Modric! Juventus scatenata : Mbappé e Trincao! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...