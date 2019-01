Liga 2018-2019 | 18giornata | i risultati

Primeira Liga 2018/2019 - pronostici e consigli scommesse del 15esimo turno : I pronostici, le analisi ed i consigli scommesse del 15° turno di Primeira, 2-3 gennaioSi riparte da li, con il Porto capolista ed imbattuto pronto a consolidare la propria leadership in terra portoghese con la trasferta sul campo dell’Aves. L’ultimo turno ha regalato i ko di Sporting e Braga, permettendo al Benfica (che ha liquidato 6-2 proprio il Braga) di infilarsi al secondo posto a -4 dalla vetta. Ed una trasferta ostica sul campo della ...

Blaugrana e blancos hanno incassato rispettivamente 154 e 148 milioni. Al terzo posto l'Atletico Madrid con 119 milioni

Liga 2018 - 17giornata : i risultati delle partite del sabato. Vince il Barcellona : +3 sull'Atletico Madrid : Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo , 2-0, , nel posticipo della ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Valladolid - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Valladolid, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Valladolid, sabato 22 dicembre. Da una parte l’Athletic, con 15 punti e appena due vittorie; dall’altro il Valladolid, neopromosso con 20 punti ed una delle note liete della Primera Division. Il match del ‘San Mames’ potrebbe acuire la distanza oppure ridurre il gap. ...

Pronostico Barcellona vs Celta Vigo - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Celta Vigo, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Celta Vigo, sabato 22 dicembre. La capolista Barcellona ospita il Celta Vigo: i blaugrana vogliono chiudere in bellezza il 2018, che li ha visti trionfare nella scorsa stagione. Il Celta, invece, vuole regalarsi una gioia, ma non sarà facile affrontare il Barca Al Camp Nou e per vincere servirà una ...

Pronostico Atletico Madrid vs Espanyol - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Espanyol, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Espanyol, sabato 22 dicembre. Vietato sbagliare. Sabato alle ore 16.15 l’Atletico Madrid affronta l’Espanyol in uno dei match pomeridiani del 17° turno, con una grande possibilità che non può essere sprecata dalla squadra di Diego Simeone. Battendo i catalani, i Colchoneros ...

Pronostico Real Betis vs Eibar - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Eibar, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-Eibar, sabato 22 dicembre. In avanti corrono e non si fermano. Il Betis di Quique Setién ospita l’Eibar, in una sfida importantissima per la zona Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Betis ed Eibar?Il Betis vuole chiudere in bellezza il 2018 e prendersi l’intera posta ...

BundesLiga - le probabili formazioni di Schalke-Bayer - 19/12/2018 : probabili formazioni ed analisi di Schalke-Bayer, 16^ giornata di BundesligaSchalke e Bayer sono forse le due squadre che fin qui hanno maggiormente disatteso le aspettative, galleggiando poco sotto metà classifica (un po’ poco per team con ambizioni europee).Nell’ultimo turno i padroni di casa hanno strappato un solo punto sul campo dell’Augusta, mentre alle aspirine è andata peggio visto il KO per 2-1 nel posticipo di ...

Pronostico Bayern Monaco vs RB Lipsia - BundesLiga 19-12-2018 e Analisi : Bundesliga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Bayern Monaco-RB Lipsia, mercoledì 19 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bayern Monaco-RB Lipsia, mercoledì 19 dicembre. Sfida nelle zone alte della classifica all’Allianz Arena nel big match del sedicesimo turno di Bundesliga, dove il Bayern, terzo in classifica, sfiderà il Lipsia che occupa il quarto posto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bayern ...

Liga 2018 - 16giornata i risultati delle partite della domenica : triplo Messi - il Barcellona vola : Un alro pallone portato a casa, un'altra tripletta che certifica la prima posizione nella Liga del Barcellona. I blaugrana battono 5-0 in trasferta il Levante e mandano un messaggio nemmeno troppo ...

Pronostico FC Koln vs Magdeburg - 2. BundesLiga 17-12-2018 e Analisi : 2. Bundesliga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di FC Koln-Magdeburg, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.FC Koln-Magdeburg, lunedì 17 dicembre. La diciassettesima giornata del campionato cadetto tedesco si chiude con una sfida interessante in programma al ‘RheinEnergieStadion’ di Colonia tra la seconda contro la sedicesima. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano FC Koln e Magdeburg?Il ...

Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao - La Liga 17-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre. L’Alaves per dimenticare subito il k.o del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Athletic Bilbao per racimolare punti in ottica salvezza dopo la vittoria con il Girona nell’ultimo turno. Le due squadre daranno vita al derby basco ...

La Liga - Levante-Barcellona : probabili formazioni e pronostico 16-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Levante-Barcellona, 16^ Giornata, domenica 16 dicembre ore 20.45. C’è Dembélé dal 1′.Levante-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Una volta valeva il titolo per il Barcellona e la salvezza per il Levante. Adesso, invece, si lotta per traguardi prestigiosi: i Blaugrana di Ernesto Valverde per consolidare la vetta della classifica e vincere il secondo titolo ...

Pronostico Siviglia vs Girona - La Liga 16-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre. Sono partite entrambe bene in questa prima parte di stagione. Domenica, al Ramon Sanchez Pizjuan, il Siviglia sfiderà il Girona, con il calcio d’inizio che è previsto per le 12. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Siviglia e Girona?Dopo la vittoria di misura ...