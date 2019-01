Lega giovani al vetriolo contro Arci Liguria sui fondi destinati al terzo settore

Sondaggi - Lega cresciuta di 14 punti dalle elezioni : è al 31%. Il M5s ha perso un punto al mese : i più delusi sono i giovani : Dal 4 marzo a fine 2018: la Lega è la regina dei consensi e negli ultimi 8 mesi ha guadagnato 14 punti, pescando voti tra M5s, Forza Italia e pure astenuti, ed è passata dal 17,4 delle elezioni al 31% rilevato il 21 dicembre. Sorte inversa per il partner di governo: il Movimento 5 stelle ha perso circa un punto per ogni mese dalle politiche a oggi, scendendo dal 32,6% al 24,8. Questo racconta l’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Scambiarono sale per cocaina : condannati due poliziotti - arrestarono ilLegalmente due giovani : Giuseppe Raucci ed Enrico Satta, due agenti della polizia stradale, sono stati condannati dal Tribunale di Pavia per arresto illegale. arrestarono due giovani puntando loro la pistola alla testa dopo aver scambiato del semplice sale per cocaina purissima.Continua a leggere

Perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Reddito di cittadinanza, pensioni, migranti. E gli under 30? Scomparsi. Il governo «del cambiamento» sembra aver dimenticato per strada le nuove generazioni, con una manovra sbilanciata sulle fasce anagrafiche più anziane. Un vizio che ricorda la vecchia politica ...

Francia : Pretto (Lega) - sani e salvi tre giovani vicentini : Vicenza, 12 dic. (AdnKronos) - "I tre giovani vicentini della Lega in visita all'Europarlamento sono sani e salvi e torneranno probabilmente oggi stesso a casa. Solo una coincidenza fortuita, dovuta al ritardo di un autobus, ha evitato che i nostri ragazzi si trovassero nel mercatino di Strasburgo d

A Palermo nasce la Lega giovani Sicilia - lunedì 10 dicembre a Palazzo delle Aquile presentazione con i parlamentari Marchetti e Crippa : Gelarda: "Stop all´emigrazione forzata dei nostri figli" Palermo, 9 dicembre 2018 "La Lega è l'ultima speranza che resta alla Sicilia per agganciarsi ad un modello di sviluppo del territorio tale per ...

Lega e Russia più vicine : siglato nuovo accordo tra movimenti giovanili : I Legami tra Lega e Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, sono noti. Proprio l'estate scorsa, raccontavamo del "gemellaggio" tra i due movimenti. Ma ora si aggiunge un nuovo tassello. ilGiornale.it, infatti, è venuto in possesso di un memorandum siglato tra il movimento giovanile della Lega e la Giovane Guardia di Russia Unita. In esso si sottolinea la "necessità di escludere la guerra e la violenza dall"arsenale della comunità ...

