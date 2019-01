Le star della Casa di Carta agli Uffizi | ' E se rubassimo Leonardo?'

Casa di Carta - le star della serie Netflix agli Uffizi : 'E se rubassimo Leonardo?' : 'Leonardo mi piace, è raffinato, saprei come rubarlo'. 'Anche Caravaggio mi intriga, possiamo prenderlo'. Botta e risposta da ridere tra ' Berlino ' e il ' Professore ' durante la loro visita speciale ...

"Sono fortemente contrario al Decreto Sicurezza ma intendo rimarere nell'alveo della legalità. Non ritengo che sia necessario in questo caso violare la legge". Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it il sindaco di Firenze Dario Nardella

Pogba ridiventa Pogba : la solita storia della star in campo che batte quella in panchina : L’Equipe, il quotidiano francese che esalta fedelmente gli atleti nazionali nel nome di monsieur Chauvin, ha titolato in prima pagina “POGBACK”. Esaltando la seconda super prestazione del suo fenomeno a corrente alternata, decisivo nel rilancio del Manchester United in Premier League col 5-1 di Cardiff (tre assist) e il 3-1 all’Old Trafford (doppietta). “Paul sembra liberato da quando è andato via l’ex ...

Mitsubishi – Il debutto della nuova versione Space star Funky : Giovanile e tecnologica: Space Star diventa Funky Spirito giovane, indole adatta anche ai neopatentati, versatilità e spunto da perfetta citycar. In casa Mitsubishi debutta la nuova versione Space Star Funky, disponibile anche con motore GPL. Per questa nuova release di Space Star, Mitsubishi Motors s’ispira al mondo della musica, rifinendo allestimenti già completi in fatto di connettività, guida agile e tecnologia a bordo. Ingredienti ...

Polestar 2 - Primo teaser della crossover elettrica : Dopo la coupé ibrida ad alte prestazioni Polestar 1, il marchio svedese controllato dalla Volvo lancerà la Polestar 2, una crossover elettrica che dovrebbe andare a posizionarsi nello stesso segmento delle Serie 40. Il debutto sul mercato della 2 è fissato per il 2020 ma non è da escludere che la Casa possa presentare il modello di serie già durante il prossimo Salone di Ginevra.Nuovo stile. Secondo le prime informazioni la Polestar 2 ...

Emiliano scrive a Conte per stare al tavolo decisivo delle opere del Contratto di sviluppo della Capitanata : Molti dei progetti regionali 'resteranno esclusi dai finanziamenti regionali a causa della insufficiente dotazione finanziaria'. Per questo, il governatore della Puglia chiede al presidente del ...

Roma - l'Ajax con un video provò a convincere Kluivert a restare. L'olandese : 'Contento della mia scelta' : Per la cronaca: Kluivert è l'unico che non si è fatto suggestionare da quel filmato e, senza pensarci due volte, ha lasciato Amsterdam volando a Roma.

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò l’uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

La seconda parte di NCIS 16 debutta nel 2019 con una guest star d’eccezione : trama e foto della première invernale : Guai in vista per la squadra degli agenti del Naval Criminal Investigative Service: NCIS 16 riparte con la première di metà stagione negli Stati Uniti subito dopo le festività, martedì 8 gennaio su CBS, con un episodio che rischia di mettere in pericolo il lavoro dell'intero team. Si intitola Toil and Trouble il primo episodio della sedicesima stagione in onda nel 2019, che dopo il finale autunnale in stile natalizio si preannuncia come ricco ...

Sci Alpino – Slalom di Semmering - la star list della gara : cinque azzurre in gara : A Semmering si torna in pista per lo Slalom: Costazza al cancelletto con il numero 9, Irene Curtoni con il 13, Brignone al via per trentunesima cinque azzurre al via nello Slalom di Semmering, ultima gara di Coppa del mondo femminile del 2018. Chiara Costazza sarà la prima a partire con il numero 9 nella prima manche (ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, seconda manche ore 13.30), poi toccherà a Irene Curtoni con il 13. Fuori dal ...

startup - Industria 4.0 e I.A. argomenti portanti della Legge di Bilancio 2019 : Incentivi fiscali mirati alle aziende che investono in innovazione, misure focalizzate a sostenere lo sviluppo di un mercato delle Startup e del venture capital in Italia, fondi per l' Intelligenza ...