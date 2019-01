Le prime immagini di “Gomorra 4” | tra i registi c’è anche Ciro

Gomorra - il 29 marzo arriva la quarta stagione. Ecco il teaser con le prime immagini dei nuovi episodi : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione. Il serratissimo teaser riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione ...

Ultima Thule - le prime immagini ad alta risoluzione dell'asteroide più lontano dalla Terra : L'asteroide Ultima Thule è il corpo celeste più lontano mai avvistato finora dall'uomo. Le prime immagini dai confini del Sistema solare sono arrivate nel giorno di Capodanno grazie alla sonda della Nasa New horizons, che scoperto l'oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper, a 6,4 miliardi

Impresa NASA - ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Volkswagen - Le prime immagini della Jetta GLi : Siamo in Germania, ma il prototipo delle immagini è un frutto proibito per i clienti europei: parliamo della Volkswagen Jetta e più precisamente della versione sportiva GLi, che potrebbe debuttare già nei prossimi mesi negli Stati Uniti.La Jetta GLi per i clienti sportivi. Sulle strade intorno al Nuerburgring è stato sorpreso un muletto della vettura, con protezioni applicate al frontale e alla coda per celare i nuovi paraurti e le modifiche ...

Land Rover Defender - Le prime immagini ufficiali : Dopo una serie di foto spia seguite da un teaser diffuso dalla Casa pochi giorni fa, la Land Rover ha rilasciato le prime immagini ufficiali della Defender, uno dei modelli più attesi dagli amanti dell'offroad. La nuova generazione, di fatto la seconda, sostituisce l'ultima versione dell'iconica fuoristrada inglese, prodotta fino al 2016, e si appresta a mostrare quindi il nuovo corso di una storia lunga 70 anni, nata nel 1948. Il ...

Terremoto a Catania - le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea : “Sono cadute le case” : Queste sono le prime immagini, circolate sui social questa notte, dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i comuni del Catanese. Qui ci troviamo a Zafferana Etnea, a est dal vulcano. Video Twitter/@arivtears L'articolo Terremoto a Catania, le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea: “Sono cadute le case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

prime immagini per un misterioso smartphone Nokia - senza notch e con tre fotocamere : Un nuovo smartphoneNokia, privo di notch e con una tripla fotocamera posteriore, e nel quale non sembra essere presente alcun lettore di impronte digitale. L'articolo Prime immagini per un misterioso smartphone Nokia, senza notch e con tre fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Catch-22 - George Clooney - Hugh Laurie nelle prime immagini della miniserie girata in Italia : ...

Quando qualcuno scrive che George Clooney è un caratterista, un attore che riesce a declinarsi in qualsiasi ruolo, lo fa a ragion veduta e senza che la sua filmografia possa dargli torto. Se due anni fa era ...

Sono passati oltre ...

Le prime immagini di Google Pixel 3 Lite : (Foto: @OnLeaks, 91Mobiles) Per ampliare la gamma degli smartphone Pixel 3 inaugurata qualche mese fa, Google potrebbe avere in programma più di un dispositivo di fascia media. Le indiscrezioni sull’esistenza di un Pixel 3 Lite hanno iniziato a farsi più insistenti nelle scorse settimane, ma negli ultimi giorni sono emerse in Rete le immagini di un ulteriore gadget appartenente alla stessa categoria: una variante XL che andrebbe ad ...

La Scala - dall'Inno di Mameli all'arrivo in scena del cavallo : ecco le prime immagini di Attila : di Nino Luca In anteprima alcuni minuti dell’opera girati alla Prima per i giovani, serata dedicata agli Under30

Grande attesa per il “Re Leone” : ecco le prime immagini del live action Disney [VIDEO] : Grande attesa per “Il Re Leone“, il live action Disney che sbarcherà nelle sale nell’estate 2019, diretto da Jon Favreau: riprende il classico del 1994, compresa la colonna sonora che conquistò due Oscar, composta da Hans Zimmer con le canzoni di Elton John e Tim Rice. ecco il teaser trailer del film a cui, nella versione originale, hanno prestato le voci Donald Glover per Simba, James Earl Jones per Mufasa e Beyoncé per ...

Ariana Grande : ecco le prime immagini del video di “Thank U - Next” : Take a look ;) The post Ariana Grande: ecco le prime immagini del video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.