Le notizie del giorno – Le ultime sulle condizioni di salute di Maradona

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vicenda see Watch Di Maio incazzo il plauso di fico e Critical Wine e jazz non dispongono della vita dei migranti dice loro li hanno portati fino alle cozze di Malta l’Italia sta dicendo che è disponibile a prendere danno i bambini in mare da 14 giorni non è una UMG che si può pure al salvataggio di quelle vite ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo del reddito di cittadinanza in apertura perché la platea dei beneficiari sarà di 1 milione 437 mila famiglie per 8,5 miliardi di spesa non si legge nella bozza del decreto su quota 100 il reddito di cittadinanza secondo la quale i nuclei che potranno accedere al beneficio composti da una sola persona saranno ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nuova appuntamento con informazioni e ne studio Giuliano Ferrigno emergenza migranti in apertura Lago della nave Sea Watch hat yai non accediamo i ricatti non avevano esistono in acque territoriali maltesi Quindi le persone a bordo devono essere fatti sbarcare a La Valletta queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che definisce il vergognoso l’atteggiamento ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Palermo del Viale sicurezza in apertura perché contro il decreto del governo la regione Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale con una delibera che sarà approvato nella seduta di Giunta di lunedì prossimo con una nota il presidente Toscana Enrico Rossi confermando il pieno sostegno alla protesta dei ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 5 gennaio state all’informazione migranti non accediamo ricatti due navi o n g sono in acque territoriali maltesi le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta sono le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che definisce vergognoso l’atteggiamento dell’Europa Chi tace evidentemente le lezioncine di ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio non arretriamo sulla politica migratoria che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa e ad accoglierli queste le parole del vicepremier Re Luigi Di Maio che torna oggi sulla questione delle due Navi delle Wayne egizi ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio non ci diamo a ricatti due navi o n g sono in acque territoriali maltesi le persone a bordo devono essere fatte sbarcare La Valletta queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che definisce vergognoso l’atteggiamento dell’Europa che tace evidentemente le lezioncine di umanità vanno ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio non arretriamo sulla politica migratoria che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi ma quando si tratta di donne bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa e ad accoglierli queste le parole del vicepremier Re Luigi Di Maio che torna oggi sulla questione delle due Navi delle Wayne egizi ...

Alle 18 : 15 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie della settimana con EuroNews : Una nuova settimana sta volgendo al termine e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci ha accompagnato con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroNews. In compagnia dei nostri Lara Arlotta e Gianluca Musso parleremo delle ultime novità e ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Colomba non ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale non arretriamo sulla politica migratoria che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa ad accoglierli così il vicepremier Di Maio torna oggi da Novi Ligure sulla questione delle due navi della LG Watch Style Ci sono donne e bambini da 14 giorni o ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua il maltempo su tutta la penisola dopo l’ondata di gelo e neve che da due giorni si sta abbattendo soprattutto sul centro-sud precipitazioni nevose continuano interessare Abruzzo Molise Puglia entroterra Campano e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale la zona centrale della Sicilia è bloccata dalla ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto o dalla redazione da Francesco Vitale in studio in difesa della legge sulla sicurezza contestato ad alcuni sindaci Matteo Salvini trova la sponda di Luigi Di Maio che poi però si smarca sulla questione delle due navi della NG see Watch & see Air Malta faccia sbarcare subito donne bambini li mandi in Italia li accoglieremo siamo pronti ancora una volta a dare una lezione di ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio una bambina di 8 anni morta la madre è rimasta ferita in moto grave in un incidente con la slitta avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 13:00 all’Arena in Alto Adige madre e figlia erano insieme a bordo dello slittino ma probabilmente per sbaglio sono finite su una pista di sci nera cioè molto ripide prevista le slitte quando hanno preso ...

Ultime notizie Roma del 05-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale sabato 5 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio in difesa della legge sulla sicurezza contestata da alcuni sindaci Matteo Salvini trova la sponda di Luigi Di Maio che poi però si Smart sulla questione delle due navi del leone g si cuoce si Air Malta faccio sbarcare subito donne I bambini li mandi in Italia li accoglieremo siamo pronti ancora una volta dare una lezione di umanità ...