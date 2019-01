Le 8 fatiche di Pompeo | missione nel mondo arabo sunnita spaventato da Trump | di U De

Le 8 fatiche di Mike Pompeo - missione nel mondo arabo sunnita spaventato da Donald Trump : Una mega missione nei Paesi arabi sunniti per rassicurare i suoi più che preoccupati interlocutori che il dietrofront, sia pure diluito nel tempo, dei 2000 soldati statunitensi di stanza in Siria, voluto dal presidente Donald Trump, non significa che l'America si stia disimpegnando dal sempre più destabilizzato quadrante mediorientale. E già questa opera di convincimento appare impresa alquanto ardua. Se poi si aggiunge che ...