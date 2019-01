L' Adorazione dei Magi | nel quadro leonardesco di Dürer

L'Adorazione dei Magi in mostra a Milano. Code per vedere l'opera del Perugino. FOTO : L'Adorazione dei Magi in mostra a Milano. Code per vedere l'opera del Perugino. FOTO Fino al 13 gennaio il famoso dipinto è esposto nella Sala Alessi di Palazzo Marino. Il capolavoro è arrivato nel capoluogo lombardo per le festività natalizie ed è stato donato in prestito dalla Galleria nazionale dell’Umbria di ...