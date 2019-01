La Sicilia trema ancora

Terremoto a Catania - l'Etna fa tremare i Sicilia ni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3,19 di questa notte nell'area a nord di Catania . Danni a vecchi edifici e quattro feriti non gravi, con escoriazioni e contusioni. ...

Temporali violenti in Sicilia : grandinata estrema su Roccalumera [IMMAGINI] : La forte perturbazione giunta sull'Italia nelle scorse 48 ore, responsabile di nevicate fino in collina al centro Italia, ha raggiunto il sud tra ieri sera e la notte. La perturbazione, legata ad un...

La Sicilia trema : 3 scosse di terremoto nel palermitano : Palermo – trema la terra in provincia di Palermo. Dalla tarda serata di ieri alle prime ore di questa mattina sono tre le scosse di terremoto registrate dai sismografi dell’Ingv, tutte con epicentro sulle Madonie. La prima alle 21.50 di ieri sera, di magnitudo 3, con epicentro a due chilometri da Gangi e a sette da Petralia Soprana e Geraci Siculo. La seconda scossa alle 5.14 di oggi, con magnitudo 3.5, la terza alle 5.43, con ...

Terremoto violento in Grecia - trema tutto il sud Italia - paura in Puglia - Calabria - Basilicata e Sicilia - 26 ottobre 2018 : Intensa scossa di Terremoto nel mar Ionio, trema il Mediterraneo. paura al sud Italia, epicentro in Grecia. Una violenta scossa di Terremoto ha colpito la Grecia occidentale oggi 26 ottobre 2018,...