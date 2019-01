«La regina Elisabetta è morta» | la bufala diventa virale e spopola l' hashtag

La regina Elisabetta è morta/ #RipQueenElizabeth - panico sui social : ma è una bufala : La Regina Elisabetta è morta: spopola su Twitter l'hashtag #RipQueenElizabeth ed è subito il panico. Si tratta di una bufala: ecco com'è nata.

Kate contro Meghan : interviene la regina Elisabetta. E dice la sua : La faida fra Meghan Markle e Kate Middleton continua, tanto che la Regina Elisabetta ha deciso di intervenire. Secondo i tabloid inglesi la Sovrana non ne può davvero più degli scontri fra le due donne, tanto che avrebbe deciso di parlare con entrambe. Già qualche tempo fa The Queen aveva convocato a Buckingham Palace, la moglie di William per parlare del suo rapporto con Meghan, ma a quanto pare quel piccolo richiamo non è servito. Il Natale ...

Ancora imbarazzo per la regina Elisabetta : Meghan e la marijuana durante il matrimonio sono l’ultimo scandalo reale : durante la cerimonia per le sue prime nozze Meghan Markle festeggiò regalando agli amici marijuana. L’indiscrezione è arrivata dal quotidiano britannico Sun, che ha intercettato le mail indirizzate a un amico in cui l’attrice e nuova duchessa di Sussex raccontava che avrebbe fornito la droga agli amici presenti al suo matrimonio con Trevor Engelson, celebrato in Giamaica nel 2011. La notizia era trapelata già in passato, quando il ...

La regina Elisabetta : gli auguri di Buon Natale e quella foto in bianco e nero con il Principe Carlo : Come da consuetudine, il 25 dicembre dalla White Drawing Room di Bukingham Palace, è andato in onda l'annuale discorso di Natale alla nazione recitato dalla Regina Elisabetta . C'è sempre grande ...

La ricetta originale (e segretissima) dei biscotti allo zenzero della regina Elisabetta : La Regina Elisabetta è arrivata nella sua residenza di Sandringham dove come ogni anno festeggerà il Natale con la famiglia. E così le sue cucine, da cui ogni giorno escono le prelibatezze che accarezzano i palati della famiglia reale inglese, sono al lavoro per preparare il dolce preferito da Sua Meaestà. Pur essendo attentissima alla dieta, la sovrana va letteralmente pazza per i biscotti allo zenzero, i dolcetti in perfetto stile british che ...

regina Elisabetta - la ricetta dei biscotti di Natale : Il giorno di Natale sta per arrivare e gli chef di Buckingham Palace sono alle prese con la preparazione dei biscotti più amati dalla Regina Elisabetta. La Sovrana infatti, da sempre attenta alla dieta, in occasione delle feste si concede un piccolo peccato di gola. Va infatti letteralmente pazza per i biscotti di pan di zenzero, dei dolcetti in perfetto stile british, che vengono serviti sia al momento del tè, quando tutta la Royal Family si ...

La ricetta dei biscotti allo zenzero della regina Elisabetta : Buckingham Palace si prepara come ogni anno a festeggiare il Natale in grande stile. E così le sue cucine, da cui ogni giorno escono le prelibatezze che accarezzano i palati della famiglia reale inglese, sono pronte a sfornare quello che a quanto pare sarebbe il dolce natalizio preferito di Sua Altezza la Regina Elisabetta in Persona: no, nessuna torta complicata, niente abusi di crema o trionfi di cioccolato, bensì i semplicissimi, ...

La regina Elisabetta cerca personale : dal cameriere al custode anche a tempo indeterminato : La regina Elisabetta ha intenzione di assumere nuovi dipendenti a Buckingham Palace. Le posizioni aperte sarebbero diverse e daranno la possibilità a chi lo volesse di lavorare al servizio di Sua Maestà. Gli stipendi offerti saranno ottimi, soprattutto per alcune tipologie di lavoro. Entrando nel dettaglio, la regina sta cercando stallieri, assistenti di cucina generale, addetti alle pulizie, capo squadra dei servizi estivi per i visitatori, ...

La regina Elisabetta cerca personale e gli stipendi sono da capogiro. Ecco come candidarsi : AAA personale per Buckingham Palace cercasi. La regina Elisabetta pare stia per assumere nuovi dipendenti e le posizioni aperte sarebbero diverse. Alcune supportate da ottimi stipendi. Un sogno per...

La regina Elisabetta si sta preparando ad abdicare : ecco in che modo : I protocolli per quell'occasione sono svariati, ma nel frattempo lei stessa organizza il lavoro di figli e nipoti per il futuro La Regina Elisabetta è - a mani basse - la monarca più famosa al mondo. ...

regina Elisabetta - tutte le regole per i regali di Natale : Il Natale si avvicina e con esso lo scambio dei regali, un momento che coinvolge grandi e piccini di tutto il mondo. Da quest’aria natalizia viene coinvolta anche la famiglia reale inglese ma come da protocollo hanno alcune regole fissate dalla casa reale. La festa, come da tradizione, verrà trascorsa a Sandringham con tutta la famiglia e deve essere sempre tutto perfetto. Per quanto riguarda i regali tra parenti, la royal family fa ...

La regina Elisabetta e i regali di Natale : ecco i doni per royal family e staff : La regina Elisabetta e i regali di Natale ai membri della royal family e i dipendenti. È tempo di doni anche a Buckingham Palace e per Sua Maestà la lista è lunga. Marito, figli e nipoti , a cui dallo ...

